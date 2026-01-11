Chirigota 'Los hombres de Paco'

EL TIPO. Caleteros. LAS COPLAS. Los verdaderos hombres de Paco son los que pasan su vida en La Caleta. Los Pibes aprovechan un tipo que les viene como anillo al dedo para mostrar su descaro. Una interpretación que hace que el repertorio vaya rodado entre la ironía, la crítica y el brillo de algunos golpes. Un pase notable desde los toquetazos que dan en la presentación con unos pelos en los sobacos que parecen algas invasoras, el primer palito a los Pastrana o la parodia de la comparsa ‘El cementerio’ por las cenizas que tiran en el Puente Canal. La música del pasodoble se sacrifica en la primera parte para adaptarse al tipo, aunque se vira desde el trío. Ironía crítica con “la hipocresía del Concurso” en la primera letra, bien tirada al denunciar que no se han hecho cambios a pesar de que las asociaciones se llevan reuniendo desde abril, pero no las critican porque tienen dos entradas para colar a “mi madre y a mi tía”. Aunque certero en la crítica, tiene cierto tinte populista el remate del segundo a los recortes en la sanidad pública, ya que la Junta sí tiene dinero para ofrecerse a “dejar como nueva” a la Macarena. Irregulares los dos cuplés. Mucho mejor el primero al comparar el frío que se pasa en el Súper Carmela con el que va a pasar Lucas viendo a Andy en su comparsa. Tiene menos brillo el segundo a cómo el obispo intenta ligar con quien le lleva una carta del juzgado. Popurrí que va de menos a más, sobre todo al reventar cuando enseñan a mariscar a Bruno García. ¡Buena mano!

La chirigota de los Pibes es una de las que más está calando entre la afición en las últimas ediciones del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tanto por su estilo como por su juventud. Por ello, fue muy extraño que en la pasada edición quedara en 14ª posición con 'Una chirigota con shoniket3' cuando aspiraba y contaba para cotas mucho más altas. En este 2026, volverá a concurrir con 'Los hombres de Paco'.

Nuevamente, este grupo volverá a reconfigurarse en cuanto a sus autores, aunque con menos movimientos que en años anteriores. A pesar de que en 2025 oficialmente figuraba con autoría de la agrupación, el peso del repertorio lo llevaron finalmente entre Sergio Guillén el Tomate, Rober Gómez y Alejandro Helmo, aunque con la aportación de un conjunto que desde sus inicios funciona de forma coral.

Del trío de autores, en este 2026 se ha producido la salida de Rober Gómez, quien regresa con su antiguo grupo del barrio de Santa María para hacer la chirigota 'Los Robin'. En su lugar, llegar un autor de garantías, como es Francisco Javier García Rodríguez Javi el Ojo, quieeb en la pasada edición fue coautor de la chirigota 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC', segundo premio de la modalidad junto a Kike Remolino.

De esta forma, la chirigota de los Pibes cumplirá su cuarto año en escena. Se estrenó en 2023 con 'Una insolación del carajo', que, aunque no superó el primer corte, ya ofreció muestras del descaro de este grupo. Esto se confirmó al año siguiente con 'Los plácidos domingos', con un tipo de baratilleros que cayó de pie en el COAC y que consiguió el pase a las semifinales. A pesar de un nuevo cambio de autores, las bases de esta agrupación siguieron inamovibles en 'Una chirigota con shoniket3', quedándose, a pesar de ello, en cuartos de final.

Con todo, el reto de 'Los hombres de Paco' es recuperar, al menos, el lugar perdido en las semifinales e, incluso, empezar a optar a la zona noble en el Concurso del Falla.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Una chirigota con shoniket3' estuvo en la fase de cuartos de final, quedando en 14ª posición con 229,24 puntos.

Chirigota, Una chirigota con shoniket3 - Preliminares