Cuarteto '¡Que no vengan!'

Humor no apto para todas las sensibilidades, pero muy inteligente, mordaz, ingenioso y puramente gaditano. El cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago se ha convertido en los últimos años en uno de los grupos más importantes que participa cada año en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Aunque con una trayectoria muy destacada desde sus inicios, ha cogido carrerilla desde la vuelta del Carnaval tras la pandemia con un póker de cuartetos sin ningún desperdicio, dándole mucho valor a la modalidad a pesar de la escasa competencia. Tres primeros premios con 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso' (2022) y 'Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo' (2023) y 'Ku Klux Klan Klan (2025), y un segundo discutido con 'Punk y circo, la lucha continúa' (2024) son una inmejorable carta de presentación.

Para colmo, en este 2026 se cumplen 20 años de la unión de Miguel Moreno, Ángel Gago, Chicho y Emilio Tello con 'Un cuarteto con gancho', lo que es motivo de celebración en el próximo COAC, en el que, junto al Figue, presentarán '¡Que no vengan!'.

En estas dos décadas, este grupo ha conseguido el primer premio en siete ocasiones con: 'Un cuarteto con gancho' (2006) , 'Los pensionistas se la dan de artistas' (2015), Asociación Local de Comerciantes Asociados Reunidos Agrupados Juntos y Organizados (A.L.C.A.R.A.J.O) (2016), 'Lo que el viento se llevó' (2017), 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso' (2022), 'Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo' (2023) y 'Ku Klux Klan Klan' (2025).

Además, tiene varios segundos premios muy recordados que pudieron subir al máximo escalón como '¡Qué pena de muerte!' (2009), 'Esta boca es mía' (2009), 'Los cuartetos también lloran' (2010), 'Drácula de gran estoque' (2012) o 'Robin del Bosque y los demás de Ubrique' (2013), entre otros.

Con todo, se espera que este cuarteto siga la senda de los últimos años en cuanto al estilo. Con la rima siempre presente, pero con una puesta en escena actualizada a los tiempos actuales y la aportación que realiza Emilio Santander en cuanto al tipo y la escenografía, es una de las agrupaciones que actualmente más se moja sobre las tablas del Falla, aunque con un arma infalible como el humor para que cale su mensaje. Ironía, mordacidad, cierto riesgo por saber llegar a los límites y mucho gaditanismo hacen que sea el principal favorito en su modalidad.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el cuarteto 'Ku Klux Klan Klan' consiguió el primer premio con 758,30 puntos.

Cuarteto, Ku klux klan klan - Preliminares