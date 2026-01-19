Chirigota 'Los Compay' en el COAC 2026

EL TIPO. Cubanos. LAS COPLAS. Cádiz es La Habana con más cruceros. La chirigota de los Molina regresa al Concurso con un repertorio que bebe, principalmente, de la música desde dos vertientes muy diferenciadas La primera es la que emana desde el propio tipo, con sones cubanos que lo vuelven muy animado. La segunda es el estilo de este grupo chiclanero, muy marcado en los pasodobles y en el remate del popurrí. El resultado final es una actuación que vive más de la música que de las letras, lo que hace que tenga muchos altibajos a pesar de entrar fácil al oído, por lo que no termina de cuajar. La presentación marca el rumbo con pocos golpes y mucho ritmo para partirse la guayabera. Ya comparan a los cubanos y a los gaditanos al decir que a los dos nos gusta Cuba menos las de escombros. Soniquete muy reconocible en los pasodobles, en los que recuperan su fuerza habitual, aunque con algunas partes que se acaban alejando de la melodía. Comparativa entre Cádiz y Cuba en la letra de presentación, aunque en esta ocasión por la música, ya que tras defender su talento cambian de opinión por lo que les enseñó “un viejo viñero” en una peña. Llama la atención por original la segunda letra a los artistas callejeros, para los que piden “empatía” al decir que “son personas y no papeleras”. Tanda desigual de cuplés. Bastante bueno el primero al pistacho y su uso como gel sexual. Cuando lo utilizan con su novia, les toca el pistacho cerrado. Flojete el segundo a su vecino y los síndromes que tiene, ya que antes era mucho más fácil decir que era “carajote”. El popurrí acaba cayendo en los errores habituales al encaminarse hacia un humor resultón.

Aceptable

Uno de los regresos importantes en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2026 lo protagoniza la chirigota de los Molina, que en la pasada edición decidió tomarse un descanso tras quedarse a un paso de la final en 2024 con 'Los chabolis'. En la próxima edición, intentará volver a la última noche del certamen de coplas con 'Los Compay'.

Este nombre era el que se eligió para su participación en 2025, pero finalmente tuvo que quedar aparcado debido a la decisión de tomarse un descanso. Con todo, se mantiene el mismo plan para este 2026. Incluso, la recuperación como coautor de letra de Javi Tinoco, que en 2024 también decidió tomarse un descanso. Junto a él, se matiene como coletrista Gonzalo Madrid, mientras que la música seguirá siendo de Lolo Benítez Molina.

Aunque anteriormente, parte de sus componentes ya participaron en chirigotas chiclaneras como 'Los Iniesta de Frankfurt' o 'Made in Taiwan', con la autoría de Antonio Rodríguez el Tony, la chirigota de los Molina arranca en 2013 con 'Enemigos íntimos', que sentaría ya las bases de su estilo y de lo que vendría después aunque no consiguió superar el primer corte.

Su primer hito fue en 2014 con 'Vamos tirando', que ya sí entró en cuartos de final. En esta fase repitió al año siguiente con 'Los estorninos coloraos'. Su techo sigue siendo el tercer premio de 'Los sereníssimos', en la que fue su oportunidad para ya abrirse al gran público.

Tras ella, ha conseguido entrar en las semifinales en tres ocasiones con 'Pa religión, la mía' (2017), 'Los morosos' (2019) y la ya citada 'Los chabolis' (2024).

Con todo, es una chirigota con un público fiel y que, a pesar de cierta irregularidad, siempre hay que tener en cuenta para la pelea por la Gran Final.

En 2024

En el Concurso del Gran Teatro Falla de 2024, la chirigota 'Los chabolis' fue semifinalista, quedando en quinta posición con 428,95 puntos.