Coro 'La esencia'

El coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández es uno de los que, a priori, parte en el grupo de los máximos favoritos para conseguir el primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras conseguir en la pasada edición el tercer premio con 'Las entrañas de Cádiz', en 2026 querrá recuperar el triunfo en la modalidad con 'La esencia'.

Para ello, volverá a contar con el tango de Manuel Enrique García Rosado Kike Remolino como principal arma de combate contra el resto de contendientes. De esta forma, se mantiene la apuesta por una música que jugará mucho más con el pellizco, el ritmo y la fuerza, señas que le han funcionado en los dos años anteriores y que ha sabido imprimirle un sello propio que aprovecha las cualidades de un grupo potente e imponente en escena. Además, este coro será la única agrupación en la que Remolino participe en este 2026 debido a que se tomará un descanso con su chirigota tras conseguir el segundo premio con 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC'.

Del resto de equipo de trabajo, siguen estando al frente José Manuel Pedrosa y David Fernández, contando con Raúl Rodríguez y Antonio Rodríguez Pino el Maera como coautores de la letra y la música. Se cae del equipo creativo Eduardo Bablé.

Con todo, esta será la sexta participación de esta formación, que surgió de una escisión del coro de Rafael Pastrana, aunque sus autores ys tenían mucho peso en las decisiones que se tomaban en este conjunto que surgió en 1998 con 'Los últimos de Filipinas'. Así, en 2019 arrancó su propio camino con 'Los del patio', consiguiendo el primer premio. Al año siguiente, volvió a vencer con 'La colonial'. Desde la pandemia, ha sufrido más vaivenes, consiguiendo un primer premio con 'Los iluminados' (2024), dos terceros premios con 'Los babeta' (2022) y 'Las entrañas de Cádiz' (2025), y un cuarto premio con 'Los negros' (2023).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'Las entrañas de Cádiz' consiguió el tercer premio con 742,65 puntos.

Coro, Las entrañas de Cádiz - Preliminares