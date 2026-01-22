Chirigota 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos' en el COAC 2026

EL TIPO. Alegoría de la diversidad. LAS COPLAS. Normas que te excluyen en la sociedad. Miedo al qué dirán, pero al final se acaba luchando por la diversidad y la libertad. La comparsa de Joseja Puerto presenta una idea interesante y profunda, pero que al final acaba siendo repetitiva en su desarrollo, además de no quedar bien definida visualmente por abstracta, lo que le acaba restando. Sí queda más clara la intención en la presentación, en la que se muestra cómo se excluye al diferente, por lo que traen una comparsa con “el grito rebelde de los que pelean por la dignidad”. Pasodobles con una música larga y deslavazada en varios pasajes. Desiguales las dos letras. Corrientita la primera a una historia familiar que se remata con una pérdida al llorar por haber “una silla vacía”. Mejoran con la segunda al racismo a partir de las preguntas de un niño a su padre. No remontan con los cuplés a un divorcio tras una preboda y a la pasión de Cristo en la cama.

Aceptable

La previa

Tras un Carnaval de Cádiz de 2025 muy emocionante por haber tenido el honor de dar el pregón de la fiesta gaditana, la chirigota del roteño Antoñito Molina regresa a la normalidad en la edición de 2026 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Lo hará con una apuesta fuerte para intentar dar un salto importante dentro de la modalidad con los fichajes como autores de Juanmi Villegas (coautor en los dos últimos años de la chirigota de los Villegas, consiguiendo un primer y un cuarto premio, y que ya colaboró con este grupo en 2020 con 'Los del corazón partío') y David Márquez Mateos Carapapa, en lo que será una apuesta por la sencillez en la melodía. Junto a ellos, y con su habitual equipo de trabajo, sacará 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'.

Esta será la séptima participación de la chirigota que inicialmente era conocida como la de los Niños de Rota, aunque la popularidad del cantante roteño hizo que acabara llevando su nombre. Se estrenó en el año 2018 con 'Este año ya nos despedimos', alcanzando ya la fase de cuartos de final. Tras quedarse fuera con 'No me tires tiritos en el pecho', en 2020 sí consiguió superar el primer corte con 'Los del corazón partío'.

Tras la pandemia, la chirigota de Rota comenzó a tener mucho más auge con 'El niño de Isabelita' (2023), alcanzando su techo en 2024 con 'El niño de Isabelita 2' al entrar en semifinales. En la pasada edición, se quedó en cuartos de final con 'Que sea lo que Dios quiera'.

Además de Antoñito Molina, Juanmi Villegas y David Carapapa, también sigue Iván Herrera y Antonio Rodríguez el Mellao como coautores de la letra de esta chirigota.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Falla, la chirigota 'Que sea lo que Dios quiera' consiguió el pase a cuartos de final, quedando en 18ª posición con 212,29 puntos.

Chirigota, Que sea lo que Dios quiera - Preliminares