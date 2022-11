Chirigota 'El niño de Isabelita'

La chirigota de Los Niños de Rota es otra de las agrupaciones que regresa al Concurso del Gran Teatro Falla de 2023 tras la ausencia obligada a causa de la pandemia del coronavirus. En la que será su cuarta participación en el certamen de coplas gaditano, presentará 'El niño de Isabelita'.

En la música, cuentan con un seguro de vida al contar con la autoría de José María Barranco el Lacio, que aportará el pasodoble por segunda vez tras hacerlo en 2020 con 'Los del corazón partío', que llegó a la fase de cuartos de final. En este apartado, cuenta con la colaboración de Antonio José Caballero Molina. La letra, por su parte, sigue corriendo a cargo de Iván Herrera Lobato, al que se suma Antonio Rodríguez Medina.

El estreno de este grupo fue en el año 2018 con 'Este año ya nos despedimos', alcanzando en su primera participación la fase de cuartos de final. Al año siguiente no corrió la misma suerte con 'No me tires tiritos en el pecho'.

Con estas credenciales, y las buenas hechuras del grupo, es una de las chirigotas que a priori parte con opciones de superar, al menos, el primer corte del COAC 2023.