Aemet activará el aviso rojo por lluvias en Grazalema este miércoles 4 de febrero: estos son los acumulados que se esperan

El tiempo en Cádiz ha comenzado el mes de febrero con mucha lluvia y mucho viento, todo de la mano de la borrasca Leonardo que se ha dejado notar con cierta intensidad sobre la provincia, en especial a primera hora de la mañana. Leonardo será sólo el inicio de otros frentes que irán haciendo acto de aparición y darán lugar a una semana muy lluviosa. Los modelos meteorológicos apuntan a que las precipitaciones podrían producirse al menos hasta el sábado 7 de febrero aunque todos destacan el riesgo de la jornada del miércoles 4 de febrero. Para este día, la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar el aviso rojo en la zona de Grazalema donde se podrían registrar hasta 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Aviso rojo por lluvias previsto en Grazalema para este miércoles 4 de febrero. / Aemet

Hay que recordar que Grazalema ha batido récords de lluvia en enero: el mes cerró con aproximadamente unos 1.300 litros recogidos pero lo más sorprendente es que casi 855 de esos litros de lluvia se recogieron en apenas la última semana del mes. En concreto, Aemet marca en sus datos de observación diarios 132.4 litros el domingo 25; 138.6 litros el lunes 26; 123.9 litros el martes 27; 178.6 el miércoles 28; los 248.7 litros del jueves 29; y 31.9 litros más el viernes 30.

Además de las precipitaciones, Aemet también espera que el miércoles en la zona sople un viento fuerte de componente oeste. En concreto, el aviso por este motivo será de nivel amarillo y estará activo hasta las 16:00 horas. En el caso concreto de la zona, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

¿Por qué llueve tanto en Grazalema?

Las razones están en la orografía de la zona: las nubes procedentes del Estrecho y cargadas de humedad se topan con una primera cadena montañosa que es la de Grazalema. Las montañas obligan a las nubes a subir y al ascender rápidamente, la humedad que transportan se enfrían y se producen las precipitaciones fruto de la condensación.

Según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM, o ECMWF por sus siglas en inglés), una organización intergubernamental independiente integrada por 21 Estados miembros europeos y 13provi Estados asociados, los meses de octubre, noviembre y diciembre son los que suelen registrar mayor cantidad de lluvia de media en la zona pero es abril el mes que tiene los días más lluviosos de promedio (9,6 días). La menor cantidad de días lluviosos se da en julio (0,60 días). Por otra parte, hay una diferencia de 125 mm de precipitaciones entre los meses más secos y los más húmedos.

La previsión del tiempo en Cádiz este martes 3 de febrero

Las lluvias previstas para este martes en Cádiz tendrán una intensidad similar a las que se han registrado durante este lunes. La probabilidad de que se produzcan precipitaciones intensas y tormentosas será del 100% durante toda la jornada al tiempo que los acumulados se esperan muy similares. La gran diferencia respecto a la jornada anterior estará en el viento y es que Aemet tiene previsto activar los avisos naranja y amarillo por este motivo. En concreto, el aviso amarillo entrará en vigor en el interior por rachas que podrían superar los 70 km/h de viento de componente oeste; y será naranja en todo el litoral, tanto la vertiente atlántica como la mediterránea, por los fenómenos adversos asociados a este viento. El servicio meteorológico alerta de un riesgo importante por rachas de entre 90 y 100 km/h en alta mar.