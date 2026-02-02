Renfe cambia el recorrido del tren Cádiz a Madrid, pendiente de la apertura del tramo de Adamuz

Renfe ha modificado el recorrido del tren entre Cádiz y Madrid eliminando el uso de la línea convencional. Tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la línea de Alta Velocidad quedó interrumpida en este tramo. Para reponer la conexión con la capital, Renfe optó por desviar el tráfico con la línea convencional entre Cádiz y Madrid, aunque ello significase un importante incremento del tiempo de viaje.

Así ha ocurrido en estos pasados días, aunque ahora la compañía vuelve a reestructurar el recorrido, pendiente de que se reponga la vía en la zona del accidente. De esta forma la línea Cádiz-Madrid deja de circular por la vía convencional. Desde Madrid se irá hasta Villanueva de Córdoba por la vía de Alta Velocidad. De Villanueva de Córdoba a la capital cordobesa los usuarios transbordarán en un autobús y desde Córdoba se enlazará con un servicio Alvia hasta Cádiz, con paradas intermedias Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando.

El servicio, hasta que se reponga toda la línea entre Andalucía y Madrid es el siguiente: Madrid Puerta de Atocha (salida a las 15:00) AVE 11110– Villanueva de Córdoba // Villanueva – Córdoba: bus// Córdoba (19:20) Alvia 10174– Cádiz (llegada 21:45). El tren de Cádiz saldrá a las 07:35, con el Alvia 10065 – Córdoba (10:11): //Córdoba-Villanueva: bus//Villanueva (13:30) AVE 10091 – Madrid Puerta de Atocha (llegada a las 15:14). Todo ello permitirá un importante ahorro de tiempo respecto al uso de la vía convencional.

Por otra parte, se informa que hay un ajuste puntual en la web, que esperan esté solucionado en próximas horas y que complica la compra directa del billete de tren con Madrid. En este momento en la web se puede comprar por trayectos Cádiz-Córdoba y Córdoba Madrid. A través de Venta Telefónica 91 2 320 320 (Renfe Contigo), en las taquillas de las estaciones y Agencias de Viaje presenciales se puede adquirir el viaje completo, según informa Renfe a este diario.