Cádiz se prepara para la llegada de más lluvia: un río de humedad intensificará las precipitaciones el miércoles

Sin apenas descanso, Cádiz vuelva a prepararse para una nueva semana que igualmente quedará marcada por las lluvias intensas y constantes durante los próximos días y al menos hasta el sábado 7 de febrero según los primeros avances meteorológicos. Los frentes nuevamente se irán sucediendo uno tras otro en combinación con otros fenómenos climáticos que servirán para intensificar aún más la inestabilidad del tiempo. Esto es lo que ocurrirá el miércoles sin ir más lejos, con la llegada de un río de humedad que promete reforzar las precipitaciones en esa jornada.

Las lluvias comenzarán en Cádiz el lunes 2 de febrero

Este lunes un nuevo frente de lluvias llega a Cádiz. / tiempo.com

El lunes será un día pasado por agua en toda la provincia de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología, que ya avanza un empeoramiento de los cielos desde el domingo, indica que la probabilidad de que se produzcan lluvias en esta jornada será del 100% en prácticamente toda la provincia y durante todo el día. El mapa probabilístico del servicio meteorológico se mantendrá sin cambios y mostrando los mismos porcentajes hasta la tarde del sábado 7 de febrero, momento en el que podría empezar a decaer. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el viento soplará con cierta intensidad los próximos días, incluso con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h en momentos puntuales, por lo que los pronósticos a tan largo tiempo podrían sufrir cambios, precisamente por lo incierto que pueden resultar las previsiones con esta situación de vientos fuertes.

Las lluvias de este lunes se deberán según tiempo.com a un frente que de nuevo se desarrollará en latitudes más bajas de lo habitual por ese chorro polar tan intenso y que 'bloquea' la situación de las nubes más al norte. Por tanto, Andalucía será de nuevo la comunidad que quede más expuesta a esos vientos atlánticos y que serán las que propicien la aparición de lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes.

Las lluvias serán especialmente copiosas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, así como en el área del Estrecho y en los sistemas montañosos más expuestos. En este periodo podrían acumularse entre 40 y 60 l/m² en tan solo 12 horas en buena parte del territorio andaluz.

Un río atmosférico disparará los acumulados en Cádiz a partir del miércoles

El río de humedad impactará de lleno en Cádiz el miércoles 4 de febrero. / tiempo.com

A partir del miércoles 4 de febrero la situación se complicará aún más porque "un río de humedad procedente de zonas tropicales impactará de lleno en Andalucía", según explican los modelos de tiempo.com. Este aporte extra de humedad reforzará las precipitaciones en la zona, haciendo que los acumulados se incrementen en la provincia de Cádiz. Y como muestra, un 'botón': en Cádiz capital, por ejemplo, se esperan 13 litros por metro cuadrado el lunes y 26 el miércoles; en Jerez, 16 litros el lunes y 44 el miércoles; en Grazalema, 19 litros el lunes y 114 el miércoles; en Algeciras, 19 litros el lunes y 74 el miércoles... Son sólo algunos datos pero clarificadores de lo que llegará a Cádiz el miércoles.

El tiempo en Cádiz a partir del jueves 5 de febrero

A partir del jueves, y con la debida incertidumbre, el tiempo en Cádiz mejora con respecto al miércoles aunque eso no implica que vaya a dejar de llover pero sí que lo hará con menor intensidad.

La inestabilidad se mantendrá según Aemet, y si no hay cambios en los pronósticos, mínimo hasta el sábado por la tarde, momento en que la probabilidad de precipitaciones comenzará a bajar después de una semana con porcentajes del 100% de manera continuada.