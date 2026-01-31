José Antonio Maldonado, meteorólogo: "La semana que viene da la pinta de que es lo mismo que esta"

Un hombre camina en un día de lluvia y viento por el Campo del Sur de Cádiz

El invierno no afloja. Y no parece que lo haga a corto plazo. El meteorólogo José Antonio Maldonado advirtió en el programa Herrera en COPE, con Carlos Herrera, de que el tiempo continuará marcado por la inestabilidad durante los próximos días. Su resumen fue claro: "La semana que viene da la pinta de que es lo mismo que esta".

El experto explicó que la atmósfera sigue dominada por la entrada de frentes atlánticos y aire frío, una combinación que deja lluvias frecuentes, cielos muy nubosos y temperaturas propias de pleno invierno en buena parte del país. No se trata de un episodio puntual: el patrón lleva días repitiéndose y los modelos no muestran, de momento, un cambio brusco.

Un fin de semana con lluvia y frío

En el norte peninsular y en zonas montañosas las lluvias han sido persistentes, con nieve en altitudes altas y un ambiente claramente invernal. La península está bajo la influencia de frentes atlánticos que no terminan de marcharse, acompañados de viento y descenso térmico en muchas áreas.

En Cádiz y buena parte de Andalucía, los días han sido de cielos grises, lluvia intermitente y temperaturas moderadas para la época. Para el fin de semana se espera una ligera tregua el sábado, pero a partir del domingo la lluvia volverá a ser la protagonista. El viento de poniente hará que la sensación térmica sea algo más fresca que la temperatura real.

El tiempo según José Antonio Maldonado

La previsión de Maldonado se resume en una frase que no deja dudas: "la semana que viene, de lunes a domingo, da la pinta de que es lo mismo que esta". Con ese diagnóstico, anticipa más lluvias intermitentes, chubascos y viento en amplias zonas del país.

El meteorólogo añadió que el invierno ha llegado con fuerza: "el tiempo sigue absolutamente invernal, hacía años que no se veía". Según él, no es habitual un invierno tan duro y pasado por agua, al menos en los últimos años en la Península Ibérica.

Andalucía y Cádiz, bajo la influencia de la inestabilidad

No todo el país sufre igual. Canarias y algunos puntos del Mediterráneo mantienen una situación más estable, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas algo más suaves. Pero en Andalucía, y sobre todo en Cádiz, la racha de lluvias, viento y frío continuará varios días más.

En la provincia, el mar seguirá movido y los cielos cubiertos, con algún intervalo de sol durante las mañanas, pero sin cambios importantes. Las lluvias serán frecuentes, aunque no siempre intensas, y las noches seguirán frescas. La recomendación del experto es mantenerse atentos a los avisos y no confiarse ante aparentes treguas.