Roban dos días seguidos en dos negocios del centro de Cádiz

Dos negocios de la capital gaditana, concretamente de las calles Cristóbal Colón y Pelota, sufrieron en la madrugada del pasado miércoles y del jueves sendos robos en sus instalaciones. Se trata del centro de bienestar y deportivo Go! Gades y del kiosco de souvenirs y prensa Yupi.

Pablo Ceballos es el propietario de Go! Gades. Explica que el miércoles por la mañana, cuando acudió a su local, se encontró la reja abierta, un cristal de la puerta roto y un gran desorden. “Cuando llegué vi el desastre y eché de menos el ordenador, el disco duro y unos 500 euros que tenía en el cajón. Más tarde comprobé que también se habían llevado la Nintendo Switch de mi hijo”.

El dueño de Go! Gades cuenta que “la reja estaba forzada y rompieron un cristal por el que entraron y salieron, porque la puerta tenía el pestillo echado por dentro”. Aunque no sabe quien ha podido ser la persona o personas que perpetraron el robo, sí recuerda que el lunes tanto él como su mujer observaron a un hombre apostado en un lateral de la fachada y mirando hacia su negocio. “Sospechamos que estaba vigilando y viendo de qué forma podría abrir la reja. Ninguno de los dos lo conocíamos”.

Pablo ya se ha desplazado a la Comisaría de la Policía Nacional a poner una denuncia y ha aportado el correspondiente parte a su seguro. Lamenta lo que le ha pasado, no tanto por el montante económico que supone, si no por el trabajo y los datos que contenían el ordenador y el disco duro. “Es una faena volver a empezar porque ahí tenía todo lo relativo al negocio. Además de la inseguridad que sientes, claro”.

Una de las cosas que le ha llamado la atención es que el posible autor o autores actuaron con precipitación, revolviendo cuanto encontraron y sin llevarse algunos objetos de valor que había en el interior. “Había una tablet cargando, una televisión, material de portivo... Parece que tenían prisa. Además de la forma tan rara que lo hicieron, porque salieron por el cristal roto, no abrieron ni la puerta. Tenía que ser una persona delgada y de baja estatura y eso coincide con el hombre que vimos el día anterior”.

Gracias a los vecinos ha podido saber que el robo tuvo lugar entre las tres y media y las cinco de la madrugada, pues fue el tramo horario en el que se escuchó el ruido de un cristal roto y cuando un vecino salió de casa y vio una silla apostada tras la puerta, algo que le pareció extraño.

En el Kiosco Yupi los hechos sucedieron la madrugada del jueves. En este caso el ladrón o ladrones no entraron en el local, si no que abrieron, haciendo palanca, los dos escaparates de la tienda, que estaban repletos de artículos. En este caso los vecinos no escucharon ningún ruido. “Han ido al grano, sabían lo que hacían y no llamaron la atención”, subraya José Laureano García, el propietario.

Este es el primer hurto que sufre en el establecimiento de la calle Pelota, aunque “en 35 años nos han robado cinco veces: tres en Catedral, una en Sacramento y ahora aquí”. Laureano espera que no pase lo mismo en otros negocios cercanos, aunque “cuando roban una vez, ya empiezan a hacerlo seguido. Quizá sea alguien que haya salido de la cárcel o alguien que venga de fuera por Carnaval. Quién sabe”.