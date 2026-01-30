Cuartos de Final COAC 2026: ¿Quién canta este viernes 30 de enero en el Gran Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la primera sesión

La fase de cuartos de final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2026 se inicia este viernes con ocho agrupaciones, entre ellas como platos fuertes el coro 'El sindicato', las chirigotas 'Los hombres de Paco' y 'Los semicuraos', y la comparsa 'El desguace'. Cerrará telón la chirigota gaditana 'Los camerún de la Isla', en una sesión que cuenta con grupos foráneos que alcanzan por primera ve esta fase: el cuarteto de Córdoba, el coro de Huelva y la comparsa portuense de Joaquín Fernández y José María Fuentes.

Orden de actuación

20.30: Coro 'El sindicato': El coro de Julio Pardo, Antonio Rivas y El Canijo demostró su potencial en la fase de preliminares y se presentó como un firme candidato a los puestos altos con sus Comisiones Copleras. La crítica de Diario del Carnaval lo consideró como 'Muy Bueno' y el jurado diario lo colocó liderando su modalidad con 235 puntos.

21.15: Comparsa 'La palabra de Cádiz'. La comparsa de El Puerto conocida como Los Coloretes, de Joaquín Fernández y José María Fuentes, ha sido una de las sorpresas en el veredicto del jurado a cuartos de final, con su idea de predicadores de la palabra de Cádiz. Logró una calificación de 'Aceptable' para Diario del Carnaval y el jurado diario la colocó en el puesto 30 con 172 puntos.

22.00. Cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete'. Otra de las sorpresas del primer fallo de este Concurso: el cuarteto de Córdoba, de David Reyes. Un facha, uno de izquierdas, un mimo, un monárquico y un africano que intentan montar un partido político es la idea que han traído este año al Falla. El jurado diario lo posicionó en último lugar, séptimo, y la crónica la adjudicó la calificación de 'mala'.

22.45. Chirigota 'Los hombres de Paco'. La chirigota de Los Pibes, con autoría de Javi el Ojo, El Tomate y El Helmo, sigue su camino en este concurso con su humor directo y su clasicismo. Para el cronista de Diario del Carnaval mereció la calificación de 'Buena' y el jurado diario le otorgó 221, siendo 6ª en la clasificación.

23.30. Coro 'Dame veneno'. Trabajadores y trabajadoras de la fábrica del veneno del Carnaval son estos coristas de Huelva que han hecho historia en el Concurso clasificándose por primera vez para cuartos de final. El cronista de Diario del Carnaval consideró a este coro 'Regular' y el jurado diario posicionó al grupo en el 14ª puesto con 159 puntos.

00.15 Chirigota 'Los semicuraos'. Todo un clásico como El Sheriff llega a cuartos con la intención de quitarse la espinita del año pasado, cuando no pasó el segundo corte. Esta vez apuesta por una chirigota más divertida, como semicuraos por estar de baja en un chiringuito. Pasodoble y humor marca de la casa es su oferta. La crónica de Diario del Carnaval la calificó en preliminares como 'Aceptable' y en el jurado diario ocupó el puesto 9º con 209 puntos.

01.00. Comparsa 'El desguace'. La comparsa del Chapa y Raúl Cabrera, con su tipo de chatarreros y notables cambios en el grupo, está llamada a ser una de las favoritas para meterse en la pelea final. La crónica de Diario del Carnaval la consideró 'Buena' y en el jurado diario se clasificó en 6º lugar con 227 puntos.

01.45. Chirigota 'Los Camerún de la Isla'. El buen hacer chirigotero de Borja Romero, Dani Illesca y compañía se ha visto traducido en la confianza que le ha otorgado el jurado para que esta agrupación pueda cantar al menos una vez más en el COAC. Estos flamencos cameruneses completaron, a juicio de las crónicas de este diario, una actuación 'Aceptable' y según el jurado diario su puntuación alcanzó los 185 puntos, clasificándose en el puesto 18.