Comparsa 'El desguace'

Parecía que el 2025 iba a ser el año de la comparsa de Miguel Ángel García Argüez el Chapa, Raúl Cabrera y Javi Bohórquez. La ausencia de Antonio Martínez Ares, su principal competidor en los dos años anteriores le dejaba el camino abierto para conseguir por primera vez el primer premio desde que fructificara esta unión en el año 2022 con 'Los renacidos'. Sin embargo, el regreso de Jesús Bienvenido lo eclipsó todo en la modalidad, llevándose el primer premio con 'Las ratas'.

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 será muy diferente al anterior debido a la vuelta de Antonio Martínez Ares al certamen de coplas tras un año de salud por motivos de salud. Ante esto, la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera intentará quitarse el cartel de eterna aspirante con 'El desguace'.

Para ello, se ha producido una auténtica revolución en el grupo con cuatro cambios destacados que, seguramente, afectarán al sonido de la comparsa. Así, se han marchado del grupo algunos de sus puntales como Sergio Espinosa Sehito y Óscar Mosteiro, que saldrán precisamente con Antonio Martínez Ares, que retomará el tipo de 'Los humanos'. También se ha marchado Adrián López Waxi a la comparsa de Jesús Bienvenido. El cartel de bajas lo cierra Toni el Piojo.

Los fichajes estarán a la altura. Así, llegan a este grupo Antoñito Rodríguez (excomponente de chirigotas como 'Los yesterday' o 'Flamenkito apaleao' y comparsas como 'La niña de mis ojos', 'La revolución', 'Calle de la mar' o 'Los regaera', entre otras'), Andrés Morales Andy, Miguel Murga (procedente de la chirigota de José Antonio Vera Luque) y Carmen Tizón, que será la primera voz femenina de esta comparsa y compartirá escenario con su padre, Francisco Javier Tizón el Pájaro.

Con todo, esta será la quinta comparsa de esta formación, que suma dos segundos premios con 'Los esclavos' (2023) y 'Los colgaos' (2024), un tercer premio con 'Los renacidos' (2022) y un cuarto premio con 'La tribu' (2025).

Miguel Ángel García Argüez el Chapa se estrenó en el Carnaval gaditano con la chirigota infantil chiclanera 'Los gallifantes' en 1990. 13 años después volvió a intentarlo con la comparsa adulta 'Los infieles', que pasó completamente desapercibida en el COAC. Tras varias chirigotas, comenzó a tener relevancia al unirse a la comparsa chiclanera de Antonio de la Llave, con la que consiguió el pasó a semifinales en 2006 con 'El tambor' y en 2007 con 'Los perdedores'.

El salto a la capital gaditana lo dio en 2008 junto a Nene Cheza, con quien sacó 'El último escuadrón', llegando a semifinales. En esta fase repitió con 'Los ruinas' (2009), 'Si no existiera el dinero' (2010), 'Las cigarras' (2013), 'Los gallitos' (la más recordada de todas y que estuvo cerca de entrar en la final de 2014) y 'Los borregos' (2015). En 2016, cambia de grupo y se pone en las manos de Ángel Subiela, junto a José Manuel Aranda y Manuel Sánchez Alba el Noly, para sacar 'Los doce'. Con esta agrupación, llega a la final con 'Los equilibristas' (cuarto premio en 2017), 'Los prisioneros' (segundo premio en 2018) y 'Los luceros' (cuarto premio en 2019).

Raul Cabrera tiene una larga trayectoria en agrupaciones de La Isla, además de ser músico profesional. Además de colaborar con diversos grupos de Cádiz, destacan de su recorrido anterior las comparsas 'Los hombres de negro' (tercer premio en 2014) y 'La comparsa rosa' (semifinalista en 2015).

La comparsa 'La tribu' conquistó el cuarto premio en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 con 753,72 puntos.

