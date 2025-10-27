Coro 'Dame veneno'

El coro onubense de los Manolos -Manuel Alvarado, uno de sus músicos, y Manuel Tirado, su director- cumple su primer lustro en la fiesta desde que se estrenara en el Carnaval Colombino en 2020 con 'Así soy yo'. En una tierra en la que el tango carnavalero no goza de tradición, la música gaditana volverá a estar presente en 2026 con 'Dame veneno'.

Esta será la tercera participación de este grupo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras su desembarco en 2024 con 'La rendición de los bribones', que no superó la primera fase. Corrió la misma suerte en la pasada edición con '¡Ojú! ¡Qué lío!', aunque ya se le vio cierta evolución tanto al grupo como al repertorio.

No habrá cambios en la autoría de esta agrupación. Por segundo año consecutivo, la letra será del periodista Rafael Adamuz, exdirector de la delegación territorial de Canal Sur en Huelva, presentador del programa deportivo La Jugada de Huelva y autor del libro La memoria varada.

La música tendrá el sello gaditano de Antonio Rodríguez Pino el Maera, que también es uno de los autores de la cooperativa que lideran José Manuel Pedrosa y David Fernández. En este 2026, participará con 'La esencia'. Le acompañará en esta responsabilidad Manuel Alvarado, mientras que el director será de Manuel Tirado.

Con todo, el objetivo será seguir con la evolución ascendente para poder empezar a aspirar a dar el salto a la fase de cuartos de final.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro '¡Ojú! ¡Qué lío!' no pasó de la primera fase, quedando en 14ª posición con 170,94 puntos.

Coro, ¡Ojú! ¡Que lio ! - Preliminares