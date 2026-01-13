Chirigota 'Los Camerún de la Isla' del COAC 2026

El tipo. Flamencos cameruneses. Las coplas. Al Carnaval siempre le hace falta un punto de locura y cierto surrealismo para encontrar nuevas ideas. Como, por ejemplo, imaginarse a un flamenco de Camerún. Con un tipo con cierto riesgo por el camino que podría coger, la nueva chirigota de Borja Romero, Moisés Serrano y Pedro Tamayo consigue salir airosa al optar por la senda del pamplineo, en grandes cantidades a lo largo de todo el repertorio, y del flamenco, lo que le añade animosidad para echarle descaro al asunto. Sobre todo, al sacarle jugo a las músicas usadas en el popurrí. Una locura que parte del disfraz, de flamencos con la camiseta de Camerún. Aunque pone en situación, la presentación es la pieza que tiene menos efecto, dando incluso en el palo al decir que vinieron por el agua con la canción Como el agua. Pasodobles con dos partes. El flamenco sacrifica la primera, aunque la melodía de la segunda, ya seria, es muy agradecida. En el primero, destaca que lo peguen al tipo al quejarse de la música que escucha la juventud en vez de oír flamenco, “la seña de identidad de Andalucía”. Pasable por su intención la segunda letra al pedirle a Antonio Martín que vuelva al Carnaval, aunque dejan un golpe notorio al recordar sus tipos gaditanos y preguntarse que “quién ha visto una oveja negra”. Estallan con el “Eto’o es Carnaval” del estribillo para rematar dos cuplés aceptables, a la alarma del simulacro del tsunami, que si suena de madrugada la posponen cinco minutos; y a todo lo que han visto en su vida, ya que han visto hasta que un año el Lacio no saque nada. El pamplineo del popurrí es muy resultón junto a la música, sobre todo con cosas como el “a Meli fui” por los problemas para inscribirse.

Aceptable

La previa

La chirigota de Moisés Serrano se reinventa para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 tras no conseguir pasar a la fase de cuartos de final con 'Pa rebeldía mi poesía, po cógela que es mía'. Para ello, va a contar con dos viejos conocidos como son Borja Romero y Pedro Tamayo para hacer el repertorio de la chirigota 'Los Camerún de la Isla'.

Moi, Borja y Pedro ya coincidieron por primera vez en el cuarteto 'El trío', que consiguió el segundo premio en 2018. Dos años después, en 2020, también participaron con 'El cuarteto del More...', primer premio en aquella edición con letra de Iván Romero y música del propio Moisés Serrano.

En cuanto a su trayectoria carnavalera, Moi Serrano ha trabajado tanto con la cantera como con la categoría de adultos. Así, entre 2019 y 2024 formó tándem con Pepe Fierro para sacar las chirigotas 'Los fantasmíbiris mamarrachíbiris del templo de las coplíbiris' (2019), 'Una noche en el museo' (2020), 'Los del triángulo de las verduras' (2022), 'Este año venimos con Esperanza' (2023) y 'Los de la arritmia al 3x4' (2024).

Por su parte, Pedro Tamayo y Borja Romero vuelven a hacerse cargo de parte del repertorio de una chirigota cuatro años después de participar con 'Los de Cádiz sur', que no superó la primera fase. La trayectoria de Borja Romero como autor ha estado más centrada en la modalidad de comparsas, dando el salto a adultos en 2017 con 'Las enamoraítas', a la que siguieron 'Las guerrilleras' (2018), 'La bella y la bestia' (2019), 'Sólo sé que no sé nada' (2020), 'La ¡oh! diosa del Carnaval' (2023) y 'Las Carmelas' (2025).

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Pa rebeldía mi poesía, po cógela que es mía' no superó la primera fase, quedando en 33ª posición con 166,46 puntos.