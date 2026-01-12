Chirigota 'Los semicuraos'

EL TIPO. Semicuraos por estar de baja en un chiringuito. LAS COPLAS. Estar de baja puede producir pena por no tener que ir a trabajar. Pero en el chiringuito con una cerveza siempre se está mucho mejor. La chirigota del Sheriff se estrena en el Concurso del Falla con un repertorio que deja ciertas sensaciones encontradas, animado por el estilo pero que acaba pinchando cuando tiene que tirar del humor, sobre todo por el desarrollo de un personaje que no termina de darle juego. No termina de arrancar con la presentación, en la que dicen que se quejan poco de lo mal que están. De ella, solo resalta el golpe de que cuando les duele “la picha cuando acabo de mear” es por la próstata. Dentro de la propuesta, brilla más la música del pasodoble, con el sello del Sheriff, que sabe jugar con cierta dulzura y la potencia en el remate. Letra de presentación para degustar la melodía en la que los dolores se curan cantando, pero que acaba con cierto desahogo contra el Concurso del Falla y las críticas, ya que mientras que ellos están “locos por la Tacita”, los que les critican están “locos de envidia”. Un tanto simplón y populista el uso del tipo y de las bajas en la segunda letra para arremeter contra los políticos, ya que cuando la baja “la pide un currante” se pone en duda, y los políticos calientan un sillón y se suben el sueldo mientras que “se rascan robándole al pueblo”. Dobletes de cuplés. Bastante bien la segunda tanda al fantasma del Puerta del Mar, que lleva desde 1984 esperando el resultado de una biopsia, y a otro de la Avenida, que lleva desde 1984 esperando un taxi. Tiene poco sentido en la actualidad el remate del primero a Brenda y la Loba, componentes de ‘Las ratas’, al decir que en verdad llevaban un disfraz y son el Carli y el Subiela. Solo la historia del detective le da cierta vida a un popurrí con pocos golpes.

La chirigota del Sheriff vivió un año complicado en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Habituado a estar en la pelea por los puestos de cabeza, en la pasada edición se quedó fuera en el segundo corte con 'Los sherijuegos'.

Pero de todo se aprende en esta fiesta, sobre todo cuando se tiene una experiencia que empieza a rozar las cuatro décadas en la fiesta. Es decir, toda una vida. Por ello, y porque el Carnaval es una forma de vida de la que es muy difícil despegarse, Juan Manuel Braza Benítez volverá a estar en el Falla con 'Los semicuraos'.

En esta ocasión, el Sheriff volverá a realizar el repertorio al completo en solitario, tras estar acostumbrado en los últimos años a tener compañía en la autoría.

Con un estilo muy particular tanto en el pasodoble como en las coplas, con un repertorio siempre muy movido y casi sin respiración, en este 2026 se cumplen 39 años desde que naciera esta chirigota en el gaditano barrio de Loreto, lugar de donde nunca se ha marchado y que siempre ha estado muy presente a lo largo de toda su trayectoria.

Con 'Los feicios' arrancó una carrera que en su primera etapa antes de dar el salto a la Gran Final ya dejó chirigotas notables como 'Cai no tiene cura' (1989), 'Pa ke samuráis de risa' (1991) o ''Los Jackson Beybe and Beybe y vuelven a beber' (1992). En 1993, ya comenzó a sentarse en la mesa de los favoritos de esta modalidad al conseguir un cuarto premio con 'Esto está amañao'. Al año siguiente, firmó un tercer premio con 'Caiman', la que sigue siendo su chirigota más icónica.

Su primer triunfo llegó en 1997 con 'Los aleluyas', coincidiendo con el primer año en el que compuso la música de su chirigota. A partir de ahí, ha entrado en la Gran Final con 'Los panchitos de Guardalajarra' (tercer premio en 1999), 'Los mosqueteos' (sexto premio en 2001), 'Los pringaos' (segundo premio en 2003), 'Los valientes' (tercer premio en 2004), 'Los aguafiestas' (primer premio en 2006), 'El escuadrón de los jartibles' (segundo premio en 2010) y 'Los que vienen de marea' (cuarto premio en 2016), 'Los caraduras de Cai' (segundo premio en 2022) y 'El Grinch de Cai' (segundo premio en 2024).

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz, la chirigota 'Los sherijuegos' llegó a la fase de cuartos de final, quedando en 13ª posición con 230,66 puntos.

