Cuarteto 'El despertar de la fuerza, abre el ojete'

El monologuista cordobés David Reyes vuelve a intentarlo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con un cuarteto. Tras una mala última experiencia con 'E. I. La mano que mece la cuna' en el año 2023, intentará resarcirse en la edición de 2026 con 'El despertar de la fuerza, abre el ojete'.

De esta forma, el nombre parte de una parodia de la chirigota 'Abre los ojos', que en el pasado COAC protagonizó el mayor bochorno que se ha vivido sobre las tablas del coliseo gaditano con un repertorio negacionista que, además de su mensaje, no estaba ni esnayado, desatando la furia del público del teatro como hacía tiempo que no sucedía.

El cuarteto de Córdoba sigue siendo recordado por lo sucedido en su actuación con 'Aquí no hace frío, hace humedad', en el año 2020. Más que por el repertorio, lo que ha quedado grabado en la memoria de los aficionados es la aportación que realizó un figurante disfrazado como un muñeco de nieve que no paró de bailar durante todo el tema libre.

Este grupo se estrenó en el año 2014 con 'Diga melón'. Tras este llegó 'Pesadilla en España', que fue cuartofinalista en 2017. No consiguió posteriormente superar el primer corte con 'Aquí ya está to inventao' (2018) ni con 'Madre mía' (2019).

En la edición del 2023, el cuarteto de Córdoba participó con 'E. I. La mano que mece la cuna', quedándose en la fase preliminar.