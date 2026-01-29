Los puntos y agrupaciones que no pasan a cuartos de final del COAC 2026

Chirigota 'Los de la tribu de al lado'

El Jurado Oficial del Concurso de Agrupaciones 2026, comandado por Manuel Guimerá, ha hecho público los puntos de las agrupaciones que no han pasado el primer corte del certamen, tras darse a conocer el fallo del comité esta noche de miércoles.

A las puertas se han quedado agrupacion:

Cuartetos:

La pandilla inclusiva: 152

Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero: 137,40

¡Que vengan!: 115,30

Chirigotas:

Los de la tribu de al lado: 175,34

Los mohigangas: 174,65

Las que salen por la noche: 173,33

A quién le importa!: 163,97

¡¡Qué más quiere que te diga!!: 163,52

La comunidad autónoma: 162,95

Los que luchan por sus sueños (Los narcolépticos): 162,04

Los legales, nosotros si no??: 161, 89

La viña de mis ojos: 160,82

Las bodas de plata: 159,84

San Taratachín: 157,49

To pa mi: 157,26

Los ahumaos: 156,35

Tu cara me suena: 145,90

Cariño... vaya ambientazo!: 144,17

Omá, no me esperes pa almorzar: 143,80

¿No son pa matarlos?: 141,97

Mírala cara a cara: 135,32

Los que te dan el último viaje: 135,07

El marqués de la paguita: 132,53

Los que se lo llevan calentito: 132,24

Los Ken, una chirigota en deconstrucción: 125,49

Yo con esto no puedo: 118,40

Kay: 68,41

Los Legias con G: 50,23

Comparsa:

Los mariposas: 185,75

Culpable: 184,44

El desvelo: 182,06

La juguetería: 181,66

Los trapos: 181,48

La última noche: 180,77

La hipócrita: 180,39

Salud, gaditanismo y libertad: 180,16

La gracia divina: 178,29

Los del escondite: 177, 83

Cadirvana: 176,88

Sociedad Limitada: 172, 99

Lxs Invencibles: 169,73

Los que escriben en la arena: 169,24

Digan lo que digan: 169,16

Las manos de Cádiz: 166,00

Los fantasmas: 160,71

La conexión: 160,56

Los artificiales: 160,28

Mindundi: 157,90

La última cuerda: 152,30

El refugio: 150,69

Los señalaos: 146,33

El verdugo: 146,05

Las lobas: 145,34

Los trapos sucios: 142,44

La ciudad prohibida: 131,78

El vecindario: 119,48

Contra viento y marea: 106,69

Las taradas: 100,03

La moda de Cádiz: 97,29

Con la primera risa: 69,53

Las pasajeras: 64,97

Coros:

Los caletarios: 176,19

Café Puerto América: 170,76

Las gladitanas: 170,24

Al lío: 153,47

Tu muralla: 135,01

La marinera: 129,66

La viña del mar: 117,17

Al garete: 62,27