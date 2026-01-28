Incidencias en el tráfico por el temporal: Carril cortado en la autovía en dirección San Fernando

La intensidad del viento por el paso de 'Kristin' está causando también, como era previsto, distintas incidencias en las carreteras de la provincia. Así, la DGT informa del corte de carril por regulación especial en el punto kilómetro 0.7 0.8 de la CA-33, en dirección Cádiz-San Fernando, habiendo quedado varios vehículos atrapados en la vía a causa de la arena. Se prevé que el corte continúe por fenómeno meteorológico adverso hasta las nueve y media de la noche de hoy, miércoles. Además, la Dirección General de Tráfico alerta de la necesidad de circular con precaución en la vía en ambos sentidos, debido al viento.

La DGT también señala extremar la precaución por viento en la CA-36 (Cádiz-Puerto Real), y en la circulación por ambos puentes (Carranza y Constitución), a causa igualmente de las fuertes rachas que ha traído asociadas el temporal.

La borrasca Kristin también dificulta el tráfico en la Bahía de Cádiz

PROHIBIDAS MOTOCICLETAS EN EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

De hecho, debido al nivel dos por vientos, la Dirección General de Tráfico restringe la circulación para motocicletas en el puente de la Constitución en Cádiz, además de reducirse la velocidad de vehículos a 80 km/h.

De esta manera lo ha comunicado la DGT en un mensaje en sus redes sociales, en el que se informa de las restricción en la CA-35 a lo largo del segundo puente de Cádiz.

Además, se informa de que la A-2075, en el término municipal de Rota, se encuentra cortada en ambos sentidos en el punto kilométrico 2.4, estando la circulación prohibida para todo tipo de vehículos. Del mismo modo, se ha cortado al tráfico la CA-3113 (Jerez-Puerto Real), entre los kilómetros 5.5 -17.0, debido a inundaciones, siendo el estado de la vía totalmente intransitable.

21 CARRETERAS CORTADAS EN LA PROVINCIA

Según información de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la provincia gaditana, las fuertes precipitaciones han causado el corte de circulación de 21 carreteras, entre ellas: la A-2101 en Castellar de la Frontera, la A-2202 en El Guijo, la CA-3101 en Macharnudo Alto-Añina-Polilla, la CA-3102 en Jerez, la CA-3105 en Guadalcacín, la CA-3113 carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4102 en Torre Melgarejo-Nuevajarilla, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 La Garrapata- Gibalbín, la CA-6101 en Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, la CA6200 a su paso por Alcalá de los Gazules, la CA-8200 en Los Ángeles, la CA9120 en Torre Alhámique y la CA-9209 a la altura de Algeciras-Los Barrios.

Hay que recordar que la zona de la Sierra de Grazalema acumulaba ayer dos cortes de carreteras por peligro de derrumbe. Así, la vía del Puerto de Las Palomas, en el término municipal de Grazalema, ha sufrido durante esta mañana un desprendimiento de tierra, rocas y árboles. Ante el peligro causa por la correntía de aguas, la Guardia Civil ha impedido el paso de personas y coches hasta que la Diputación de Cádiz, que es la titular de esta carretera, se encargue de la misma y tome las decisiones que correspondan.

Este incidente se unía al cierre de la carretera del Boyar (A-372), en este caso dependiente de la Junta de Andalucía,cuyo acceso se cortaba ayer a la altura del kilómetro 42, por riesgo de derrumbe de la bóveda de uno de los pasos de agua, ante el peligro de rotura.