Borrasca Kristin en Cádiz, en directo | Todas las incidencias y destrozos por los vientos de casi 100 kilómetros por hora

El viento destroza la carpa del Carnaval en Puerto Real durante el paso de la borrasca Kristin

La borrasca Kristin llega a Cádiz este martes 28 de enero con vientos huracanados de casi 100 kilómetros por hora y acumulados en la Sierra de Cádiz que superarán los 100 litros en 12 horas. Tras los estragos de Joseph, donde se registraron incidencias en las carreteras y trenes de la provincia, Aemet activa el aviso naranja por viento y lluvia en todo Cádiz.

Según Aemet, durante el día de hoy una "baja atlántica pequeña pero profunda" dará como resultado "una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras".

Estas circunstancias obligan a extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios. La jornada lectiva se ha suspendido hasta en 15 municipios de Cádiz, todos ellos en la Sierra, que se espera que se lleve la peor parte de este temporal.