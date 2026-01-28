Borrasca Kristin en Cádiz, en directo | Todas las incidencias y destrozos por los vientos de casi 100 kilómetros por hora
Árboles caídos y palmeras generan los primeros desperfectos en Cádiz mientras que el viento ha arrancado en Puerto Real varias lonas de la carpa del Carnaval
El aviso naranja por viento de Aemet obliga a suspender la jornada lectiva en hasta 15 municipios de la provincia de Cádiz
La borrasca Kristin ya está en Cádiz: las rachas de viento "huracanado" de hasta 100 km/h y la lluvia intensa llevan a Aemet a activar avisos naranja en toda la provincia
La borrasca Kristin llega a Cádiz este martes 28 de enero con vientos huracanados de casi 100 kilómetros por hora y acumulados en la Sierra de Cádiz que superarán los 100 litros en 12 horas. Tras los estragos de Joseph, donde se registraron incidencias en las carreteras y trenes de la provincia, Aemet activa el aviso naranja por viento y lluvia en todo Cádiz.
Según Aemet, durante el día de hoy una "baja atlántica pequeña pero profunda" dará como resultado "una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras".
Estas circunstancias obligan a extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios. La jornada lectiva se ha suspendido hasta en 15 municipios de Cádiz, todos ellos en la Sierra, que se espera que se lleve la peor parte de este temporal.