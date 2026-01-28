La borrasca Kristin ya está en Cádiz: las rachas de viento "huracanado" de hasta 100 km/h y la lluvia intensa llevan a Aemet a activar avisos naranja en toda la provincia

Sin ninguna tregua, la borrasca Kristin ha tomado el relevo de Joseph en Cádiz y desde primera hora de esta mañana del miércoles 28 de enero ya está soplando con mucha fuerza en Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado los avisos en toda la provincia, que se encuentran en nivel naranja tanto por las rachas de viento como por lluvia. Respecto al viento, todo el litoral gaditano presenta un riesgo importante por vientos combinados del oeste o el suroeste con rachas que podrían llegar a los 75 km/h y que dejará un importante temporal marítimo con olas de entre 4 y 5 metros y fuerza 8. En cuanto a la lluvia, la peor parte se la llevará toda la Sierra de Cádiz, igualmente en aviso naranja tanto por la fuerza del viento como por las precipitaciones, que podrían dejar acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. De nuevo, Aemet incide en la situación de Grazalema, municipio en donde se podrían superar esos registros llegando hasta los 120 litros por metro cuadrado igualmente en 12 horas.

Kristin llega a Cádiz con rachas de viento "huracanadas"

Aemet ha lanzado un aviso especial por la entrada de la nueva borrasca Kristin, una "baja atlántica pequeña pero profunda" que dará como resultado "una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras". Asociado a este viento se producirá un empeoramiento del estado del mar, y que será especialmente significativo por su impacto en el sur del área mediterránea, pudiéndose superar los 4-6 m de altura de ola significativa.

Respecto a la lluvia, continuará siendo generalizadas y con las mayores acumulaciones esperándose de nuevo en zonas de realce orográfico del extremo sur peninsular, con valores que podrán superar hasta los 80 mm/12 h.

Aemet activa los avisos naranja en Cádiz por Kristin

Aemet mantiene a toda la provincia de Cádiz bajo el nivel naranja por un riesgo importante, tanto en lo que se refiere al viento como con la lluvia. Las rachas de viento podrían llegar a superar los 90 km/h en todos los municipios de la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste, la campiña y la Sierra gaditana. En el área del Campo de Gibraltar el riesgo se elevaría algo más porque la previsión es que en esta zona se llegue hasta los 100 km/h con picos que podrían ser incluso superiores en municipios como Tarifa.

También preocupa el importante temporal marítimo asociado al viento. Igualmente, tanto la franja atlántica como la mediterránea se encuentran en aviso naranja por vientos de fuerza 8 de componente oeste o suroeste que podría dejar picos de hasta 75 km/h en alta mar, todo esto combinado con mar combinado del oeste y olas de entre 4 y 5 metros. La mala situación marítima ha llevado a algunos municipios costeros a activar su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil. Es el caso por ejemplo de El Puerto, que lo ha activado a las 6:00 horas y que se encuentra en fase de preemergencia, situación operativa 0.

Los municipios así como las autoridades están pidiendo a la población que extremen la precaución y eviten los desplazamientos innecesarios así como las actividades al aire libre. De hechos, muchos ayuntamientos de la provincia cierran este miércoles sus parques así como instalaciones deportivas al aire libre.

La lluvia también preocupa en la Sierra de Cádiz

Los municipios de la Sierra de Cádiz se llevarán la peor parte de esta nueva borrasca. Allí, el viento fuerte vendrá combinado con lluvias muy intensas y ante la adversa previsión meteorológica, Aemet mantiene activado el aviso naranja por acumulados importantes. Se esperan precipitaciones que podría dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, elevándose la previsión hasta los 120 litros por metro cuadrado en el caso de Grazalema.

Por tal motivo, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decidido suspender toda la actividad lectiva de este miércoles en hasta 15 municipios serranos. La medida afecta a los centros escolares y alumnos de Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara.