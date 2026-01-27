La borrasca Joseph azota de lleno Cádiz este martes: esta es la lluvia acumulada prevista y la velocidad de las rachas viento más fuertes

La última borrasca de gran impacto, Joseph, está protagonizando el tiempo en Cádiz en las primeras horas de este martes 27 de enero, un día marcado por la lluvia y especialmente por unas rachas de viento muy fuertes. La situación meteorológica tan adversa de la jornada ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso naranja en la Sierra gaditana por acumulados que prevé lleguen a los 80 litros/metro cuadrado en 12 horas, haciendo especial mención a Grazalema, donde se espera que los datos lleguen a los 100 litros/metro cuadrado. El viento también está soplando con mucha fuerza desde primera hora, motivo por el que se ha activado el aviso amarillo por rachas que podrían llegar a los 80 km/h y elevarse hasta los 90 en la zona del Campo de Gibraltar.

Acumulados previstos para este miércoles 28 de enero en Andalucía. / tiempo.com

El tiempo en Cádiz continuará siendo complicado el miércoles 28, con una situación muy similar a la del martes. De hecho, el mapa de avisos diarios de Aemet deja una provincia bajo los mismos colores con la única diferencia que se reduce del naranja al amarillo por viento en la zona del Estrecho. La situación mejorará ligeramente el jueves 29 aunque volverá a ser una jornada lluviosa. Aemet no tiene previsto en este momento ningún tipo de aviso para la jornada pero en servicios meteorológicos como tiempo.com también esperan acumulados importantes en algunas zonas (no tan abundantes como los del martes y le miércoles) y un viento de cierta intensidad aunque ligeramente más bajo que los de esta jornada.

La llegada del fin de semana podría ser algo más tranquila, con un viernes y sábado nublado pero sin lluvias o viento significativo. El domingo sería cuando volvería a entrar un nuevo frente en la provincia que podría volver a dejar precipitaciones intensas en la provincia, al menos el lunes y martes 2 y 3 de febrero. A partir del miércoles, y aunque el tiempo continuaría siendo muy inestables, los chubascos serían más casuales.

Rachas "huracanadas" en Cádiz el miércoles 28 de enero

Según las explicaciones de los meteorólogos de tiempo.com, bajo a cobertura de la vasta borrasca Joseph, se van a desarrollar frentes muy activos y una "baja secundaria" que va a experimentar un "proceso de ciclogénesis" cerca de la Península Ibérica el miércoles y que será la 'culpable' de provocar ese día tan extremadamente adverso. Esa baja profundizará al oeste de la Península y dejará rachas muy fuertes, pudiendo ser "huracanadas" en diversas zonas y afectando a las costas portuguesas y del sureste.

Rachas de viento "huracanado" previstas para este miércoles. / tiempo.com

Por tanto, y según los mapas predictivos de tiempo.com, la borrasca Joseph se evidenciará en Cádiz durante este martes y el miércoles principalmente por unas rachas de viento extremadamente fuertes en algunos municipios. Conil, Tarifa, El Gastor, Zahara son sólo algunas de las localidades en las que los picos más fuertes de viento podrían superar los 100 km/h este 28 de enero mientras que el resto de la provincia se queda igualmente con rachas de entre 80 y 90 km/h en la mayoría de los casos.

Las lluvias por contra, y aunque llegarán a todos los puntos de la provincia, se concentrarán con mucha intensidad principalmente en la Sierra y municipios del Campo de Gibraltar, más baja en zonas intermedias de la Janda. Las localidades de toda la franja del litoral atlántico registrarán acumulados más discretos aunque, en combinación con el viento fuerte, no restarán inconvenientes para los ciudadanos de a pie.

Según las previsiones de tiempo.com, estas son las rachas máximas que se esperan registrar por municipios así como acumulados tanto para las jornadas del martes como la del miércoles 27 y 28 de enero respectivamente.

Alcalá de los Gazules: 86 km/h y 91 km/h | 33 litros/metro cuadrado y 36 litros/metro cuadrado

Alcalá del Valle: 79 y 94 km/h y 91 km/h | 32 y 39 litros/metro cuadrado

Algar: 80 y 84 km/h y 91 km/h | 36 y 39 litros/metro cuadrado

Algeciras: 98 y 105 km/h y 91 km/h | 26 y 42 litros/metro cuadrado

Algodonales: 89 y 103 km/h y 91 km/h | 43 y 50 litros/metro cuadrado

Arcos de la Frontera: 85 km/h ambos días | 24 y 29 litros/metro cuadrado

Barbate: 96 y 93 km/h y 91 km/h | 18 y 28 litros/metro cuadrado

Barrios, Los: 92 y 98 km/h y 91 km/h | 32 y 45 litros/metro cuadrado

Benalup-Casas Viejas: 86 y 88 km/h y 91 km/h | 23 y 30 litros/metro cuadrado

Benaocaz: 83 y 90 km/h y 91 km/h | 48 y 62 litros/metro cuadrado

Bornos: 83 y 85 km/h y 91 km/h | 26 y 34 litros/metro cuadrado

Bosque, El: 87 y 91 km/h y 91 km/h | 45 y 53 litros/metro cuadrado

Cádiz: 88 y 90 km/h y 91 km/h | 13 y 15 litros/metro cuadrado

Castellar de la Frontera: 86 y 90 km/h y 91 km/h | 27 y 41 litros/metro cuadrado

Chiclana de la Frontera: 88 y 93 km/h y 91 km/h | 18 y 24 litros/metro cuadrado

Chipiona: 92 y 98 km/h y 91 km/h | 15 y 13 litros/metro cuadrado

Conil de la Frontera: 101 y 97 km/h y 91 km/h | 18 y 25 litros/metro cuadrado

Espera: 86 y 88 km/h y 91 km/h | 24 y 33 litros/metro cuadrado

Gastor, El: 84 y 101 km/h y 91 km/h | 42 y 51 litros/metro cuadrado

Grazalema: 88 y 97 km/h y 91 km/h | 47 y 62 litros/metro cuadrado

Jerez de la Frontera: 89 km/h ambos días | 18 y 18 litros/metro cuadrado

Jimena de la Frontera: 81 y 91 km/h y 91 km/h | 34 y 45 litros/metro cuadrado

Línea de la Concepción, La: 77 y 87 km/h y 91 km/h | 22 y 38 litros/metro cuadrado

Medina-Sidonia: 84 y 91 km/h y 91 km/h | 22 y 22 litros/metro cuadrado

Olvera: 81 y 96 km/h y 91 km/h | 37 y 40 litros/metro cuadrado

Paterna de Rivera: 80 y 85 km/h y 91 km/h | 24 y 25 litros/metro cuadrado

Prado del Rey: 86 y 88 km/h y 91 km/h | 41 y 49 litros/metro cuadrado

Puerto de Santa María, El: 93 km/h ambos días | 16 y 15 litros/metro cuadrado

Puerto Real: 87 y 90 km/h y 91 km/h | 9.3 y 17 litros/metro cuadrado

Puerto Serrano: 87 y 90 km/h y 91 km/h | 35 y 42 litros/metro cuadrado

Rota: 90 y 91 km/h y 91 km/h | 14 y 13 litros/metro cuadrado

San Fernando: 85 y 89 km/h y 91 km/h | 15 y 19 litros/metro cuadrado

San José del Valle: 85 y 88 km/h y 91 km/h | 26 y 30 litros/metro cuadrado

San Martín del Tesorillo: 84 y 86 km/h y 91 km/h | 24 y 37 litros/metro cuadrado

Sanlúcar de Barrameda: 87 y 97 km/h y 91 km/h | 18 y 16 litros/metro cuadrado

San Roque: 76 y 88 km/h y 91 km/h | 27 y 37 litros/metro cuadrado

Setenil de las Bodegas: 78 y 93 km/h y 91 km/h | 34 y 44 litros/metro cuadrado

Tarifa: 101 y 107 km/h y 91 km/h | 33 y 39 litros/metro cuadrado

Torre Alháquime: 78 y 97 km/h y 91 km/h | 39 y 35 litros/metro cuadrado

Trebujena: 86 y 89 km/h y 91 km/h | 19 y 17 litros/metro cuadrado

Ubrique: 82 y 89 km/h y 91 km/h | 54 y 43 litros/metro cuadrado

Vejer de la Frontera: 93 y 95 km/h y 91 km/h | 21 y 27 litros/metro cuadrado

Villaluenga del Rosario: 84 y 90 km/h y 91 km/h | 48 y 65 litros/metro cuadrado

Villamartín: 77 y 84 km/h y 91 km/h | 33 y 28 litros/metro cuadrado

Zahara: 90 y 105 km/h y 91 km/h | 79 y 41 litros/metro cuadrado

El Ayuntamiento de Cádiz pide extremar la prudencia

Cádiz capital permanecerá este martes con distintos avisos activados por condiciones climatológicas tan adversas que incluso está llevando a algunos ayuntamientos a recomendar evitar los traslados innecesarios. Es el caso por ejemplo del Ayuntamiento de la capital, que anuncia además el cierre de parques y pistas deportivas al aire libre ante la previsión de fuertes lluvias.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda cerró en la tarde del lunes 26 de enero la carretera que discurre entre Benamahoma y Grazalema. En concreto, la Junta -titular de vía que llega hasta El Bosque-, cortó el acceso en el kilómetro 42 de la A-372, por riesgo de derrumbe de la bóveda de uno de los pasos de agua, ante el peligro de rotura. Desde la administración, se ruega a los usuarios la máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios en la zona.

Por otro lado, y también en el entorno de la Sierra, el popular sendero del Majaceite, entre las localidades de El Bosque y Benamahoma, cerró temporalmente el paso a causa de las fuertes precipitaciones acumuladas en los últimos días, señalaba en sus redes sociales el Parque Natural Sierra de Grazalema. Según informa el parque, las lluvias han causado distintos desperfectos a lo largo del tramo, tales como daños en el firme, caídas de ramas y desprendimientos.

Tres pantanos de Cádiz desembalsan agua

Varios embalses de la provincia de Cádiz están aliviando agua este martes 27 de enero debido a las intensas lluvias de los últimos días por el tren de borrascas que azota la provincia. En concreto son tres los que están soltando agua en la mañana del martes debido al aumento de su capacidad, llegando a ser hasta cuatro de ellos el pasado lunes. De esta manera, se está desembalsando de forma controlada en los pantanos de los Hurones (el agua va directamente al pantano de Guadalcacín), Almodóvar y Guadarranque, mientras que el de Charco Redondo, que comenzó también este lunes, ha parado a las 07:00 horas de esta mañana.

El embalse de Guadarranque se encuentra al 90%, el de Almodóvar al 95% y el de los Hurones al 91%, unos niveles que han hecho que se tome la decisión de soltar agua para poder contar con un volumen de resguardo ante la posibilidad de que estas infraestructuras hídricas aumenten su capacidad por las lluvias de estos días. En general, la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate se encuentra al 63% de su capacidad total, con 1.791,56 hectómetros cúbicos de agua.