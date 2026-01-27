Conciertos en San Antonio en el Carnaval de Cádiz: Judeline, G5, Pastora Soler, Lori Meyers...

Algunos de los artistas que componen el ciclo Cádiz Sonora para el Carnaval de Cádiz 2026

Como cada carnaval, la plaza de San Antonio será el epicentro de los conciertos gratuitos que suelen atraer a bastante público al céntrico enclave gaditano. Serán siete los eventos musicales que se darán cita en el escenario grande de la fiesta gaditana, desde el jueves 12 de febrero hasta el domingo 22 de febrero.

Los artistas o bandas que subirán al escenario durante esos días son Las guerreras K-pop y Luli Pampín enfocadas al público más joven, mientras que para un perfil más adulto la oferta comprende a Judeline, Miss Cafeina, Pastora Soler, G5, Lori Meyers, Denisdenis y Vera fauna.

El calendario de Cádiz Sonora

El inicio de este ciclo Cádiz Sonora, recuperando la marca utilizada la edición anterior, comenzará el jueves 12 de febrero, el día antes de la Gran Final del COAC 2026, con el concierto de Las guerreras K-pop a las 19.00 horas en San Antonio.

El domingo 15 de febrero la protagonista en el escenario será la artista gaditana Judeline, una de las voces del pop-indie con más proyección del panorama nacional. Será a partir de las 22.00 de la noche.

Unos días más tarde, el miércoles 18 de febrero, la cita en San Antonio es doble. A las 21.00 ofrece un concierto la banda indie gaditana DenisDenis, que el pasado año publicó su primer álbum completo 'La Virtud del Alba'. Una vez concluya, le tocará el turno a los madrileños de Miss Caffeina con su rock indie alternativo.

El jueves 19 de febrero está programado el concierto de la hispalense Pastora Soler a las 22.00, mientras el viernes 20 de febrero a la misma hora el escenario será copado por la banda G5 compuesta por Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito y El Canijo de Jerez y el Ratón de Los Delinqüentes.

Vuelve a ver cita doble la noche del sábado 20 de febrero con la actuación del grupo sevillano Vera Fauna, que llega con su nuevo álbum Dime dónde estamos. Comenzarán a las 21.00 horas para dejar paso posteriormente a los también andaluces de Lori Meyers.

Cierra el ciclo de conciertos la programación infantil el domingo 21 de febrero en horario matinal. Será a las 12.00 horas el concierto de Luli Pampín con el que se pondrá fin a Cádiz Sonora.

Descanso de los vecinos

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha presentado este martes la programación de ocio complementario a los actos carnavalescos durante la semana de fiestas. Una de los factores que ha querido destacar es el interés por favorecer el descanso en la medida de lo posible de los vecinos de la zona, de modo que todos los actos en San Antonio acabarán entorno a las 00.00 o 00.30 de la noche.

A partir de esa hora el protagonismo se deja a las coplas por las calles del centro gaditano, tal y como ha recalcado la concejala, que ha insistido en que aquél "que venga solo a beber se ha equivocado de fiesta" para alejar el botellón de las plazas gaditanas.

La edil ha subrayado que se trata de una programacion completa, con artistas de renombre para todo tipo de públicos, desde el familiar, al más juvenil y los más pequeños.