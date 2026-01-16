Las fechas del Carnaval de Cádiz 2026

Carruseles de coros de la Viña y el Mentidero del Carnaval de Cádiz 2024

Ha llegado el Carnaval y es que la ciudad de Cádiz ya tiene todas las fechas definidas para lo que queda del mes de enero y febrero. La ciudad está preparada para vivir varias semans muy intesas debido al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y su posterior fiesta en la calle. Desde el inicio del COAC hasta el Carnaval Chiquito, tanto los gaditanos como todos los amantes de la fiesta podrán disfrutar de las coplas, la gastronomía popular y las diferentes actividades repartidas por la ciudad.

Este 2026, las fechas son tempranas, desde el inicio del concurso como el propio fin de la fiesta. El Gran Teatro Falla abrió sus puertas el pasado 11 de enero y permanecerá abierto hasta el próximo 13 de febrero, viernes, que será cuando sea la Gran Final, terminando así el concurso y dando espacio a la celebración de las coplas en las calles de Cádiz.

Calendario del COAC 2026

La modalidad de adultos del COAC 2026 comenzó el pasado domingo 11 de enero, día en el que se celebró la primera sesión de preliminares. Esta fase contará este año con 17 sesiones, que se prolongarán hasta el martes 27 de enero.

Una vez finalizada esta primera criba, el concurso avanzará con las siguientes fases:

Preliminares (adultos): del 11 al 27 de enero

del 11 al 27 de enero Cuartos de final: del 30 de enero al 5 de febrero

del 30 de enero al 5 de febrero Semifinales: del 8 al 11 de febrero

del 8 al 11 de febrero Gran Final: viernes 13 de febrero

En cuanto a las categorías base, el calendario queda fijado de la siguiente manera:

Infantil:

Semifinales: 17, 18, 24, 25 y 31 de enero

Final: 7 de febrero

Juvenil:

Semifinales: 28 y 29 de enero

Final: 6 de febrero

Las sesiones de Infantiles comenzarán a las 12:00 horas y las de Juveniles a las 17:00 horas.

Fiestas gastronómicas

Mientras el concurso avanza en el Gran Teatro Falla, Cádiz comenzará a calentar motores en la calle con algunas de las fiestas gastronómicas más tradicionales del Carnaval. La primera gran cita será el domingo 25 de enero, con la Ostionada Popular, que se celebrará en la Plaza de San Antonio a partir de las 13.30 horas.

Una semana después, el domingo 1 de febrero, coincidirán dos clásicos: la Erizada Popular, en la calle de La Palma desde las 13.30 horas, y la Mejillonada Popular, en la peña La Perla, también a partir de las 13.30 horas.

El domingo 8 de febrero llegará un doble cierre gastronómico, con la Gambada Popular en la peña La Perla y la Chicharronada Popular, que vivirá su primera edición en la Plaza de la Catedral, ambas desde las 13.30 horas.

El Pregón y la semana de Carnaval

Uno de los momentos más esperados será el sábado 14 de febrero, jornada en la que Manu Sánchez ofrecerá el Pregón del Carnaval de Cádiz 2026 en la Plaza de San Antonio, en horario de tarde, dando paso al inicio oficial de los días grandes.

El calendario de la semana grande quedará así:

Domingo 15 de febrero: Carrusel de coros por el centro histórico y Gran Cabalgata Magna por la avenida principal.

Carrusel de coros por el centro histórico y Gran Cabalgata Magna por la avenida principal. Lunes 16 de febrero: Carrusel de coros y agrupaciones callejeras por distintos puntos del casco histórico.

Carrusel de coros y agrupaciones callejeras por distintos puntos del casco histórico. Martes 17 de febrero: Pregón y Quema del Dios Momo en la Plaza de San Antonio.

Pregón y Quema del Dios Momo en la Plaza de San Antonio. Miércoles 18 de febrero: Callejeras en el Barrio del Pópulo y circuito de agrupaciones.

Callejeras en el Barrio del Pópulo y circuito de agrupaciones. Jueves 19 de febrero: Entrega de la Aguja de Oro y actuaciones en el circuito oficial.

Entrega de la Aguja de Oro y actuaciones en el circuito oficial. Viernes 20 de febrero: Finales de concursos en los tablaos de La Viña y Unicaja.

Finales de concursos en los tablaos de La Viña y Unicaja. Sábado 21 de febrero: Carrusel de coros en Mentidero y La Viña y Cabalgata del Humor.

Carrusel de coros en Mentidero y La Viña y Cabalgata del Humor. Domingo 22 de febrero: Carrusel de coros por el centro y Quema de la Bruja Piti.

Como broche final, el domingo 1 de marzo se celebrará el tradicional Carnaval chiquito, que pondrá el punto final a la fiesta más emblemática de Cádiz.