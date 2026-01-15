Legatarios: Relevantes autores de comparsa del COAC 2026 se reúnen por el 50 aniversario de la muerte de Paco Alba

En medio de una semana de temporales, aquel mediodía se levanta sereno, luminoso, bonito. “A ver, esto con paraguas no hubiera quedado igual”. Tampoco sin la disposición y la alegría con la que se saludan los, desde el pasado domingo, rivales pero, sobre todo, compañeros en esta labor inacabable y transgeneracional de confeccionar el cancionero de la comparsa gaditana. Un libro abierto cuya primera página escribió el hombre de la piel de piedra que mira eternamente hacia la playa de La Caleta. En torno a él, a la efigie de Paco Alba, se arremolinan, conversan, se ponen al día de sus briegas y, sobre todo, hablan de la manera en la que ciñen a sus propias hechuras carnavaleras el colosal legado que dejó el creador de la comparsa del que se cumplen 50 años de su muerte.

Jesús Bienvenido, Miguel Ángel García Argüez Chapa, Jonathan Pérez, Marta Ortiz, Germán García Rendón, Sergio Guillén Tomate y Manuel Cornejo acuden, generosos, a la llamada con la que Diario del Carnaval quiere homenajear al autor que dejó para siempre este mundo un 15 de enero de 1976, no sin antes abrir un nuevo camino en el Concurso de Coplas. Una senda, la de la modalidad de las más altas y bajas pasiones, de la que son legatarios hoy en un certamen que aman y que sufren, y que en esta reunión, de climatología del todo improbable, del pasado 29 de diciembre de 2025, ya los tenía agitados y emocionados.

“Lo de la fecha fija yo lo veo cada vez más factible porque es que ensayar en medio de la Navidad es una locura” (García Rendón); “A mí me llega a tocar como a Miguel Ángel el primer día y es que no salgo” (Bienvenido); “Yo estoy ya bastante nerviosa, con muchas ganas, pero atacadita” (Ortiz); “Perdón por llegar tarde, pero es que teníamos cita con la costurera... Es que son muchas cosas, ¡y las fechas estas! (Tomate)...

Que se lo digan al Chapa, el primero de la reunión en debutar en el COAC 2026 con ‘El desguace’ y, sin embargo, se dice “tranquilo”. Una calma que también transmiten el jovencísimo Manuel Cornejo y el autor del último premio Emilio López a la copla más gaditana, Jona, que acude a la cita pero que muy bien acompañado por su pequeña hija que explora la plaza con piernas ávidas de carreras y ojos hambrientos de mundo.

Los chiquillos y las familias, la cercanía del Concurso con los fastos navideños y los preparativos de cada agrupación copan los preliminares de un encuentro que muy pronto vira hacia el ausente más presente del que destacan dos rasgos principales: su inteligencia al convertir “lo complicado en sencillo”, y su audacia como gran renovador del Carnaval gaditano.

Jesús Bienvenido, Manuel Cornejo, Sergio Guillén 'Tomate', Marta Ortiz, Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', Germán García Rendón y Jonathan Pérez, en el busto de Paco Alba. / Jesús Marín

“Para mí, lo más interesante del gran legado que Paco Alba nos dejó es la idea de transgresión. Cuando todo estaba súper ordenado, cuando todo iba en una dirección, él rompió los moldes. De hecho, hay muchas cosas en el mundo de la comparsa que hoy se contemplan como modernas y que, sin embargo, ya las hizo Paco en su momento”, valora el autor de ‘OBDC Me quedo contigo!’ que en su trayectoria también ha destacado por esa vocación de innovación en el fondo y en las formas de contar sus coplas.

Como García Rendón, Chapa tampoco le teme al riesgo y también admira al Paco más rompedor. “Yo, desde que era un cachorrillo aficionado siempre sentí respeto por Paco y escuchaba sus cosas y decía, ¡qué bonito sus pasodobles! Pero pasó el tiempo y uno profundiza en la obra y en la vida de Paco, en lo que fue su transitar durante el Concurso y en su forma de afrontar la competición y la creación, y te das cuenta que, contrariamente a lo que decía todo el mundo, Paco no era el guardián de las esencias ni de la tradición, sino que era un heterodoxo furibundo, un huracán de revolución que cambió para siempre todo, que retorció la tradición como quiso y con mucha oposición en su propia época. Entonces, cuando uno descubre eso, deja de gustarte Paco Alba. A mí dejó de gustarme, y empecé a idolatrarlo”, confiesa.

Ese mismo espíritu es el que caló en Antonio Pérez Piru, que no puede acudir a la cita por motivos laborales, pero que vía telefónica quiere recordar que “Paco Alba nos enseñó que aún hay caminos que no están construidos; que hay que dejarse llevar por la creatividad, el estilo y el instinto; y que no hay que encajar porque si eres lo suficientemente grande, el universo se adapta a ti. Así se hizo el Carnaval de Cádiz con él”, explica.

Sin embargo, para el otro cincuenta por ciento del dúo creativo detrás de ‘Los locos’ es “la difícil sencillez” con la que Paco Alba dotaba a su copla la clave del “inmenso legado”. “Esa difícil sencillez que tenía Paco es el camino a seguir, esa es la base. A veces nos andamos por las ramas y la esencia está en las raíces”, defiende Tomate.

La misma idea, pero con otras palabras, las expresa la autora de ‘La camorra’: “Muchas veces, y yo también me incluyo, nos enrevesamos en trapecismo y volteretas imposibles y, sin embargo, vuelves atrás, escuchas los pasodobles de Paco y te dices, ¿cómo es posible hacer tanta magia con tres notas? La mayor herencia es la manera sencilla de hacer las coplas, además de, claro está, la propia modalidad, la creación de una modalidad que nos ha permitido a nosotros seguir sus pasos”.

Un legado que “está a un nivel que nadie ha alcanzado hasta ahora, quizás, el único que se le acerca es el maestro Noly”, reflexiona el carnavalero que este año rubrica ‘El manicomio’ “La sencillez de sus músicas es admirable y eso es algo en lo que no sé si los autores que han venido detrás, nosotros y los anteriores, hemos ido hacia delante o hacia atrás, la composición se ha ido complicando más. No sé si por el conocimiento musical o por los diferentes recursos que hace que la música ya no tenga esa sublime sencillez que tenían sus músicas, que la hacían tan mágicas y melodías que se quedaban con una sola escucha. La difícil sencillez como se suele decir en Carnaval y que es tan difícil de alcanzar a pesar de que la modalidad ha ido creciendo y se ha ido ramificando en diferentes estilos”, argumenta Jona.

A esa “dificultad de lo sencillo” también apela Jesús Bienvenido que como músico reconoce que Paco Alba le ha aportado “el descubrimiento de las melodías maravillosas que nunca seremos capaces de componer el resto de los humanos”.

“Paco Alba, aunque falleció justo antes de yo nacer y no pude vivirlo, forma parte de la música de mi infancia, de mi casa, junto con el flamenco. Es la música que aprendí de mis mayores, dentro de los himnos, de tantos himnos, que tiene Cádiz”, asevera el primer premio de comparsa de 2025 que insiste en “la complejidad de crear música popular, que es música que se queda en la memoria de la gente”. “Eso es sumamente complejo y Paco Alba lo hacía con una facilidad enorme, puesto que todas sus músicas lo consiguen. Yo creo que podría decir que, junto con Cañamaque, Paco Alba es la base de todo mi aprendizaje en la música”, analiza el autor este año de ‘DSAS3’ que reconoce que, “de alguna manera” su “objetivo” es “hacer eso que él hacía tan bien, conseguir que la música permanezca y pase a formar parte de la cultura de mi tierra y se haga inmortal”.

Una aspiración creativa que, de hecho, es el “mayor regalo” que hizo Paco Alba a muchos gaditanos. “Yo creo que al crear la comparsa y abrir ese nuevo camino, Paco permitió que gente con mucho talento que hay en Cádiz encuentre esa forma de canalizar su talento a través de la comparsa, de la escritura y de alta literatura. Es un camino muy bonito que creó para que nos pudiéramos expresar”.

Un camino infinito, como el que dibuja la mirada del silente Paco desde su busto hasta el horizonte que se intuye más allá del Castillo de San Sebastián. Un camino precioso.

'Diario del Carnaval' reunió en 2010 a los autores de comparsa más laureados de la historia del Concurso

Pedro Romero, Antonio Martín, Antonio Martínez Ares y Joaquín Quiñones, junto al busto de Paco Alba en enero de 2010. / Julio González

Si el equipo de Diario del Carnaval ha querido rendir homenaje a Paco Alba en el 50 aniversario de su muerte reuniendo alrededor de su busto a algunos de los autores de comparsa más destacados del Concurso de la presente edición, hace más de una década, en enero de 2010, este suplemento de Diario de Cádiz celebró otro medio siglo, el de la creación de la comparsa, con un encuentro en ese mismo enclave de los, hasta entonces, más laureados autores de la modalidad.

Alumnos aventajados fue el titular que acompañaba a esta fotografía rescatada de nuestra hemeroteca donde Pedro Romero (8 primeros premios hasta 2010), Antonio Martín (14), Antonio Martínez Ares (5) y Joaquín Quiñones (5) posaban frente a la escultura de Paco Alba (9 primeros premios) creada por el artista Nando.

En el texto del reportaje también se explicaba que Enrique Villegas estaba invitado a la cita a la que no acudió por estar en cama con molestias en la garganta.