Comparsa 'El manicomio' en el COAC 2026

EL TIPO. Carnavaleros locos en un manicomio. LAS COPLAS. Locos por las coplas, esas que te pueden hacer perder la cabeza. Tras dos años triunfantes, la comparsa de Jonathan Pérez Ginel tira de un tipo metacarnavalero. El resultado es un repertorio que no termina de enamorar en esta ocasión tanto en su concepción, que ya suena conocida y no sorprende, como en su desarrollo, con menos empaque del habitual. El hilo argumental de la presentación hace que esta ya no tenga tanta fuerza al plantear todos los elementos de la propia fiesta, con un Carnaval que es “su forma de vida”, aunque se convierte en “una pesadilla” el resto del año, por lo que piden que les aflojen las cuerdas. Aunque mantiene el sello de años anteriores, la música del pasodoble no es del todo limpia por un final que se enreda, lo que supone un riesgo al perderse la letra en el momento crucial. Mejoran con las letras. Jona hace un retrato carnavalero en la primera copla al recordar sus 25 años en el Carnaval. Un repaso a su trayectoria carnavalera, tanto de los años que pasaba “sin pena ni gloria” como de los éxitos. Pero Jona se queda con los que han defendido sus coplas durante 20 carnavales, ya que no hay “un primero que lo iguale”. Muy rotunda la crítica a Moreno Bonilla por su papel de rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla a partir de una carta crítica de una niña por el estado de la sanidad, la dependencia o la educación. Simpaticones los dos cuplés, a las hechuras de oso panda de Jona tras su viaje a Japón y a la comparativa entre los trofeos del Madrid y el Cádiz CF, ya que solo tiene la Champions Burger. Los lugares comunes le restan encanto al popurrí.

Aunque todas las miradas en la modalidad de comparsas están puestas en el más que presumible duelo en la cumbre entre Antonio Martínez Ares y Jesús Bienvenido, no hay que olvidarse del resto de grupos que vienen empujando desde atrás para hacerse con el trono. Entre todos ellos, quien más está destacando por su evolución en los últimos años es Jonathan Pérez Ginel, quien desde que rompió el techo de cristal de la primera final en 2020 con 'Los aislados' parece imparable en su progresión. Tan destacada es que ya solo le queda alcanzar el primer premio, un reto que intentará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con 'El manicomio'.

Aunque su primera comparsa como autor fue la junior 'Los rufianes' (primer premio en 2005), en este 2026 se cumplen 20 años de la formación de la base de esta comparsa con la junior 'Las puertas de Cai', que consiguió el primer premio en 2006.

El salto a adultos lo dio en 2008 con 'La escuela del Carnaval', consiguiendo el pase a cuartos de final en su primera participación. Tras varios años intentándolo, fue en 2013 cuando consiguió por primera vez el pase a semifinales con 'Los embaucadores'. Dentro de su primera etapa, también entró en la tercera fase del COAC con 'Los chicos del tejado' (2014), 'Los fantasmas del Carnaval' (2015) y 'El malo del cuento' (2016).

Su paso como componente de las comparsas de Noly, Chapa y Aranda 'Los equilibristas' (2017), 'Los prisioneros' (2018) y 'Los luceros' (2019) le sirvió como un proceso de aprendizaje concursero que después ha sabido aplicar a todas sus comparsas desde 'Los aislados', cuarto premio en 2020. Un salto más que evidente que se constata en 'Los originales' (2022), 'Los peliculeros' (2023), 'Los sacrificaos' (tercer premio en 2024) y la ya citada 'El cementerio' (segundo premio en 2025).

El primer premio en comparsas estará muy caro en este 2026, pero no hay que descartar que Jonathan Pérez Ginel pueda dar la sorpresa.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'El cementerio' consiguió el segundo premio con 759,38 puntos.

