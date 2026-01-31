Histórico: la Erizada de La Viña en Cádiz repartirá gambas en vez de erizos

Lo nunca visto: la Erizá del barrio de La Viña no repartirá este domingo erizos. Será la primera vez en 44 ediciones, desde que esta celebración gastronómica se estrenó, organizada por la extinta peña El Erizo, en el exterior de la entidad, calle Cristo de la Misericordia, en 1981.

El motivo de la ausencia de los equinoideos está causada por los fuertes temporales de las últimas fechas, que ha imposibilitado mariscarlos a los buceadores que habitualmente colaboran con esta fiesta. Según indican desde la Federación de Peñas y Entidades Caleteras de La Viña, organizadora del evento, se ha intentado de todas las maneras, en costas incluso europeas como Portugal (donde se capturaron los erizos el año pasado) o Francia. Pero las condiciones climáticas han impedido la labor del marisqueo de este manjar.

Las federación de peñas viñeras ha reaccionado. El plan B será cambiar de producto. Así, mañana desde las 13.00 se repartirán en la calle de La Palma 200 kilos de gambas, una degustación gratuita regada con cerveza y manzanilla. La XLIV edición de esta fiesta contará además con actuaciones carnavalescas: las antologías Cádiz de mil colores, Los cleriguillos y La herencia del bisabuelo, así como la chirigota de Aguilar de la Frontera (Córdoba) 'Un viaje de carne'.

Durante la celebración de la Erizá sin erizos se procederá a la presentación del cartel anunciador del Carnaval en el Barrio de La Viña.

La organización ha tenido también problemas logísticos para colocar el tablao donde es habitual, en la esquina de Palma con Cristo de la Misericordia. Y en esta ocasión estará ubicado más adelante, entre Cristo de la Misericordia y Lubet.

Mejillonada, también este domingo

También durante este domingo, la Peña Flamenca La Perla de Cádiz acogerá la 22ª edición de la Mejillonada Popular, que comenzará a las 13:00 horas en la sede de la peña, situada en la calle Carlos Ollero. La entrada será gratuita, hasta completar aforo.