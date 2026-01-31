Estado de las carreteras de Cádiz: listado actualizado de las vías cortadas al tráfico por inundaciones o desprendimientos

Tras unas de semanas de mal tiempo en Cádiz, la Agencia Estatal de Meteorología espera una pequeña tregua en la provincia en cuanto a lluvia y viento se refiere. Los cielos brillarán especialmente despejados este sábado y, aunque para el domingo se espera que vuelvan a cubrirse de nubes, las probabilidades de precipitaciones son realmente bajas. Un par de días al menos para poder salir a la calle, pasear o hacer actividades cotidianas que durante estos días pasados ha sido difícil poder realizar.

No obstante, si entre los planes de este fin de semana está poder hacer alguna escapada cerca de tu lugar de residencia, hay que tener en cuenta que, aunque haya poco posibilidad de que llueva, las carreteras aún están sufriendo las consecuencias de unos días en los que las lluvias y los fuertes vientos han sido los protagonistas.

En concreto, y según el balance actualizado de la Diputación de Cádiz en la tarde del viernes, para este sábado 31 hay un total de 18 carreteras provinciales con cortes al tráfico por algún tipo de incidencia, por lo general o por inundaciones o por desprendimientos. La mayoría de las vías afectadas se localizan en Jerez y la Sierra de Cádiz.

Carreteras cortadas en Jerez y Costa Noroeste

CA-5101, Arcos-Granadilla, del punto kilométrico 2 al 12.

CA-4107, Torrecera-Paterna, del punto kilométrico 0 al 7.

CA-3400, de Santa Teresa, en Rota.

CA-3102, de Macharnudo, en Jerez, entre los puntos 1,8 y 2,2.

CA-3101, de El Barroso, en Jerez, entre los puntos 1 y 5.

CA-3104, Guadalcacín-Las Mesas, entre los puntos 7 y 7,75.

CA-3113, Puerto Real-La Ina, entre los puntos 2,6 y 12 y entre el 13 y el 17,90.

CA-3110 La Ina I. del pk 0, la rotonda enlace A-381 al punto kilométrico 8,5.

Carreteras cortadas en la Sierra de Cádiz

CA-6105 de Alberite, entre Villamartín y Arcos.

CA-9118 de acceso a Setenil.

CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas, por deslizamiento de tierras.

CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada.

CA-9101, Olvera-Coripe, entre los puntos 0 y 8.

CA-6101, Nacimiento, en Bornos, entre los puntos 0 y 0,3.

CA-9107, Lora, de acceso a Alcalá del Valle.

CA-8104, de La Albuera, en Ubrique.

Carreteras cortadas en el Campo de Gibraltar

CA-8201, Jerez-Puerto Galis, entre los puntos 2 y 29.

CA-8200, San Pablo-San Martín, entre los puntos 6,5 y 23.

La previsión del tiempo en Cádiz para la próxima semana

El meteorólogo José Antonio Maldonado advirtió en el programa Herrera en COPE, con Carlos Herrera, de que el tiempo continuará marcado por la inestabilidad durante los próximos días. Su resumen fue claro: "La semana que viene da la pinta de que es lo mismo que esta".

El experto explicó que la atmósfera sigue dominada por la entrada de frentes atlánticos y aire frío, una combinación que deja lluvias frecuentes, cielos muy nubosos y temperaturas propias de pleno invierno en buena parte del país. No se trata de un episodio puntual: el patrón lleva días repitiéndose y los modelos no muestran, de momento, un cambio brusco.

En el caso concreto de Cádiz, se espera una ligera tregua el fin de semana aunque las lluvias podrían volver a hacer acto de presencia a partir de la noche del domingo. Además, el viento de poniente hará que la sensación térmica sea algo más fresca que la temperatura real. Es decir, que en Cádiz, la racha de lluvias, viento y frío continuará varios días más.