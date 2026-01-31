Cuartos de Final COAC 2026: ¿Quién canta este sábado 31 de enero en el Gran Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la segunda sesión

La comparsa de Marta Ortiz 'La camorra' es una de las participantes en la segunda sesión de cuartos.

Los cuartos de final del COAC 2026 llegan a su segunda jornada con una sesión más que atractiva con el coro de Luis Rivero, las chirigotas de Écija y Diego Letrán, las comparsas de Jona y Marta Ortiz y el cuarteto que narra la vida de Jesucristo

Orden de actuación

20.00: Coro 'La ciudad perfecta'. El coro de Chiclana de Álvaro García Gómez y Jesús Rivera Romero, ha mantenido su puesto en los cuartos de final, ya alcanzado el año pasado con 'Ley natura'. Traen una idea como habitantes de una ciudad utópica perfecta. La crítica de Diario del Carnaval lo consideró en preliminares como 'Aceptabe' y el jurado diario lo colocó en 9º posición con 196 puntos.

20.45: Chirigota 'Nos hemos venío arriba'. La chirigota de Écija trae este año una chirigota muy trabajada, subiendo a 12 caballeros medievales a la torre de un castillo. Combina el atractivo visual con un repertorio cuidado y al tipo. Logró una calificación de 'Aceptable' para Diario del Carnaval y el jurado diario la colocó en el puesto 16º con 201 puntos.

21.30. Cuarteto ''Crónica de una muerte más que anunciada'. Un cuarteto que venía sin antecedentes pero que sorprendió en las preliminares narrando la vida de Jesucristo, con un estilo tradicional y basando la actuación en un texto bien rimado. El jurado diario lo posicionó en segundo lugar con 222 puntos y la crónica le adjudicó la calificación de 'Muy buena'.

22.15. Comparsa 'El manicomio'. La comparsa de Jona concursa para mantener ese estatus de finalista ganado a pulso en las últimas ediciones del Concurso. La fuerza y la contundencia de su repertorio sigue siendo la gran baza de estos locos enamorados del Carnaval. Para el cronista de Diario del Carnaval mereció la calificación de 'Buena' y el jurado diario le otorgó 228 puntos, siendo 5ª en la clasificación.

23.00. Coro 'ADN'. La esencia, la identidad de Cádiz, es lo que el coro de Luis Rivero defiende este año en el Concurso. Sigue siendo un coro referente en lo musical y en lo teatral, aunque no exento de buenas letras de tango. El cronista de Diario del Carnaval consideró a esta agrupación como 'Buena' y el jurado diario posicionó al grupo en el 5ª puesto con 232 puntos.

23.45 Comparsa 'La camorra'. La comparsa de Marta Ortiz realiza una directa crítica a la Iglesia como institución, relacionándola con la mafia. El estilo directo de esta autora no deja indiferente a nadie. La crónica de Diario del Carnaval la calificó en preliminares como ''Buena' y en el jurado diario ocupó el puesto 7º con 224 puntos.

00.30. Chirigota 'Seguimos cayendo mal'. La chirigota de Diego Letrán, Luis Rossi y Quique Parodi fue una de las sensaciones de las preliminares en su modalidad, mostrando en las tablas un notorio salto de calidad con respecto a sus anteriores creaciones bajo la idea de pasajeros y tripulación de un avión que está a punto de estrellarse. La crónica de Diario del Carnaval la consideró 'Buena' y en el jurado diario se clasificó en 5º lugar con 222 puntos.

01.15. Comparsa 'La marea'. La comparsa de Eder Rey, Juan Enrique Lozano, José Antonio RodríguezTatán y Lale Villegas, dirigida por Yoli Álvarez, derrochó buenas maneras y dejó buenas sensaciones en su pase de preliminares, debutando como grupo. A juicio de las crónicas de este diario, tuvo una actuación 'Aceptable' y según el jurado diario su puntuación alcanzó los 195 puntos, clasificándose en el puesto 20.