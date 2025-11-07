Cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada'

Hace muchos años que un grupo decide no autorizar a la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz a no dar los datos de la autoría de su repertorio para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. Un anonimato que tiene objetivo de jugar con el factor sorpresa de cara al público. Este es el caso del cuarteto gaditano 'Crónica de una muerte más que anunciada', que participará en el COAC 2026.

Aunque todo sea una incógnita, al menos sí se conoce a la persona que ejercerá la representación legal, aunque esta puede que después no tenga nada que ver con el conjunto que se suba al escenario. Esta responsabilidad recae en Antonio Beiro, carnavalero con una larga trayectoria en la fiesta. Aunque en los últimos años solo ha estado presente en la calle tanto con su romancero como con su chirigota, ha formado parte como componente y como director de agrupaciones relevantes.

Un ejemplo de ello es la comparsa 'El bache', de Paco Rosado, Luis Ripoll y compañía. Posteriormente, también salió en chirigotas del Yuyu como 'Los bordes del área'.

Desde 1999, fue director de chirigotas de Luis María Rodríguez Rondán como 'Esto está atascao' (1999), 'Esto está embobao' (2000) y 'Esto está manipulao' (2001). Como autor, lo intentó con 'Los sorprendentemente sorprendidos' (2004) y 'Los recién salíos' (2005). Tras un parón, regresó en 2010 con 'Las niñeras mágicas gaditanas', a la que le siguieron 'Aquí no hay quien viva' (2011), 'Esto no hay quien lo salve' (2012) y 'Hay quien dise que Cadi' (2013).

Con todo, habrá que esperar a que suban el telón para que se desvele el secreto.