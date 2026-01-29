El balance de las preliminares del COAC 2026: La nueva hornada chirigotera completa el relevo generacional

Una de las sentencias que más se repite en el Concurso del Gran Teatro Falla es que no existe un relevo generacional que pueda sostener a la fiesta en el futuro. Los años pasan y los autores no son eternos, por lo que un grupo amplio de veteranos van emprendiendo poco a poco su jubilación carnavalera. Parecía que en este 2026 la chirigota no iba a existir por la retirada de Selu García Cossío, uno de los puntales de la modalidad durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, la realidad suele ser tozuda y solo hay que dar tiempo para que los nuevos valores vayan creciendo y ocupando su espacio propio.

En la previa, se vaticinaba que este COAC iba a ser un año de comparsas, la fase preliminar ha demostrado que, de momento, el crecimiento de la calidad –que no de la cantidad– ha venido desde la modalidad de chirigotas. Esto no hubiera sido posible sin el paso al frente que han dado una serie de autores que forman parte de la nueva hornada de chirigoteros.

Esto no significa que sean jóvenes, ya que muchos de ellos ya llevan una cierta trayectoria en la fiesta, pero son los que van a ir ocupando poco a poco los huecos que van quedando vacíos.

Y es que si se hace un repaso a los participantes de esta edición, ya van quedando muy pocos nombres de los clásicos que soporten los cimientos de la modalidad. Así, entre los veteranos solo están José Guerrero Yuyu, Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff, José Manuel Sánchez Reyes o Juan Miguel Villegas Mejías el Gueli, sumando también a este grupo a David Márquez Mateos Carapapa por su colaboración con la chirigota de Antoñito Molina.

Si hay algo destacable es el crecimiento de la clase media, que en esta edición ha apretado bastante para ir ocupando su hueco en la modalidad. Un ejemplo de ello ha sido el crecimiento que este año ha tenido, a tenor de su primer pase, la chirigota de Diego Letrán, Luis Rossi y Quique Parodi con ‘Seguimos cayendo mal’.

Otra muestra de ello ha sido Miguel Ángel Llull, una de las gratas sorpresas de este 2026 con ‘Una chirigota en teoría’. Por su parte, Roberto Fabio Gómez Durán, tras varios años acompañando al Sheriff y a Los Pibes, ha reabierto con ‘Los Robins’ un camino en solitario que le augura un buen futuro. Con cambios en la autoría en todos estos años, también se ha consolidado un grupo joven como el de Los Pibes con ‘Los hombres de Paco’.

Un capítulo aparte se merece Alejandro Pérez el Peluca, que en este 2026 se enfrenta a la enorme presión de defender el primer premio de ‘Los calaíta’ con ‘Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)’. Esta es una gran muestra de un autor que prefiere andar su propio camino, huyendo de los convencionalismos para trazar una línea propia. Un enorme riesgo que ya le funcionó con el personaje de Eugenio y que ha intentado mantener en el desarrollo de las letras.

Una de las irrupciones de los últimos años ha sido la de Víctor Jurado y Miguel Ángel Ríos, que este año han presentado ‘Los camper del sur’. Lo mismo sucede con la astigitana de los hermanos Castro, ‘Nos hemos venío arriba’ en este 2026. Incluso, ya este año por fin se puede incluir a la chirigota conileña del Sofri, que ha conseguido un pase a cuartos más que merecido con ‘La purga: los que no pasan’.

Pero es que también hay que tener en cuenta que en grupos más veteranos los autores jóvenes tienen un peso importante. Ahí están Manolín Santander y Juan Pérez el Blanco con ‘Los cadisapiens (la involución)’, Alejandro Villegas Lale con ‘Piensa mal y acertarás: los desconfiaos’, su hermano Juanmi, que este año se ha pasado a la roteña ‘Los muerting planners (una chirigota pa to tus muertos)’, Carlos Pérez con ‘Los antiguos’ junto a Iván Romero o el Melli de El Puerto y José Antonio García Molina con ‘Los que la tienen de mármol’. Incluso, hay que incluir a otros grupos que han conseguido gozar de su pico de popularidad en los últimos años, como Antonio Álvarez el Bizcocho con ‘Ssshhhhh!!’ o los Molina con ‘Los compay’.

Esto es una demostración de la auténtica renovación que ha vivido la modalidad de chirigotas en la última década Y es que en el Carnaval sucede como en el fútbol: la cantera consigue ocupar su sitio cuando los veteranos se retiran. Al no existir ese tapón, conseguir la atención del público es más sencillo. Además, desaparece el miedo de jurados y público a tumbar a las vacas sagradas. Por ello, no es acertado decir que no existe relevo generacional en la fiesta. Solo hay que darle tiempo y espacio.

El arrastre desde las preliminares

La chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. / Lourdes de Vicente

Una de las novedades del Concurso del Falla de 2026 era la recuperación del arrastre de los puntos desde las preliminares. Esta es una norma que ha ido apareciendo y desapareciendo del reglamento en función de lo que sucede en el certamen de coplas. Su eliminación por última vez se produjo con el tercer premio de ‘No te vayas todavía’ a partir de la excusa de que el jurado no supo valorarla en su primera actuación, lo que pudo afectar a su premio final.

Sin embargo, se ha vuelto a demostrar que el arrastre de los puntos es una medida más que necesaria por dos motivos. El primero es que convierte al COAC en una carrera de fondo, por lo que todas las actuaciones tienen el mismo peso para determinar la clasificación final. El segundo es que le da mucho más valor a la fase preliminar, obligando a las agrupaciones con más peso a competir desde el primer pase, además de que los grupos de nivel medio también cuentan con los puntos de su estreno, actuación en la que normalmente sueltan las mejores coplas. Por ello, y suceda lo que suceda con los premios, esta es una norma que no se debe tocar por el bien del Concurso del Falla.

El metacarnaval

La chirigota 'Seguimos cayendo mal'. / Jesús Marín

Tras cerrarse las preliminares, parece que uno de los grandes males del Concurso sigue sin tener remedio. El metacarnaval ha sido el principal argumento de las coplas. Este también ha estado muy presente en los tipos y en el desarrollo de las partes fijas, especialmente los popurrís.

Una cosa es usarlo como un recurso y otra que se dediquen repertorios completos a mirarse el ombligo. Este mal se reparte entre todas las clases del COAC, lo que provoca que los repertorios se repitan y lleven al hastío. Una falta de originalidad que va en detrimento de las coplas.