Coro 'La ciudad perfecta'

El coro de Chiclana, liderado por Jesús Rivera, se ha convertido en un fijo en la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, lo que demuestra su buen hacer desde que comenzara a andar en el año 2017 con 'Un Cádiz de maravilla'. Nunca ha faltado en esta fase, por lo que este es el objetivo mínimo que se pondrá en este 2026 con 'La ciudad perfecta'.

En cuanto a la autoría del coro, repetirá como responsable de la letra Álvaro García Gómez, en la que será su segunda participación en esta modalidad. Su origen está en el mundo de la chirigota, trayendo a su grupo durante dos décadas desde Chiclana. Comenzó su andadura en 1999 con 'Los viejos rebotaos'. En esta etapa, consiguió en dos ocasiones el pase a los cuartos de final: en 2008 con 'Los tú sí, tú no, tú no, tú sí: gorilas en la niebla' y en 2016 con 'Los rebujitos'. Su última chirigota fue 'Los VARbateños', en 2019.

En cuanto a Jesús Rivera y el coro de Chiclana, esta será su sexta participación en el COAC. Tras su estreno en 2017 con 'Un Cádiz de maravilla', en 2018 repite en cuartos de final con 'Las mil y una historias'. Su último coro antes de la pandemia fue 'Los espectaculares', en 2019. En 2023, retomó su trayectoria con 'Vive!', mientras que en la pasada edición del certamen de coplas participó con 'Ley natura'.

Aunque es muy complicado hacerse un hueco en esta modalidad, este coro puede aspirar a conseguir retos más altos en el Concurso del Falla.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'Ley natura' llegó a cuartos de final, quedando en la octava posición con 202,62 puntos.