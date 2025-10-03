Comparsa 'La camorra'

El feminismo y el compromiso social definen de una manera clarividente a la corta, pero fructífera, trayectoria carnavalera de la comparsa de Marta Ortiz en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Una muestra de ello fue el repertorio de la comparsa 'La valla' en 2025, uno de los más duros y reivindicativos en cuanto a concepción y desarrollo que se ha visto en el COAC en los últimos años al denunciar la situación de las mujeres que emigran de África a Europa.

En este 2026, estas ideas volverán a estar muy presentes en 'La camorra', en la que será la cuarta participación de la comparsa de Marta Ortiz en el Concurso del Falla, a la que hay que sumar su comparsa callejera de 2024, 'Las Adolfas, una comparsa feminazi de toda la vida'.

La carrera de Ortiz ha sido meteórica en la fiesta desde que en su primera participación en 2022 consiguiera el cuarto premio con 'We can do... Carnaval', con una sólida reivindicación para conseguir la igualdad real en la sociedad y en la propia fiesta, en la que todavía la mujer sigue jugando un papel muy secundario, sobre todo en la autoría de las agrupaciones. Al año siguiente, se quedó en cuartos de final con 'Las musas'. Tras el año en la calle, el salto que dio con 'La valla' fue muy importante al entrar en semifinales con un repertorio muy completo. Con todo, el objetivo de 'La camorra' es volver a dar otro paso al frente para optar a regresar a la Gran Final.

En 2025

La comparsa de Marta Ortiz participó en el Concurso del Falla de 2025 con 'La valla'. Consiguió el pase a semifinales, quedando en octava posición con 460,77 puntos.

