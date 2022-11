Comparsa 'Las musas'

La comparsa 'We can do... Carnaval' protagonizó uno de los hitos del pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2023. En un certamen con una abrumadora participación netamente masculina, su clasificación para la Gran Final, en la que consiguió el cuarto premio, abre una vía muy importante dentro del apartado oficial que deberá ser seguida tanto en la presente como en las próximas ediciones.

En primer lugar, por ser una de las escasas agrupaciones compuesta de principio a fin por mujeres, tanto en su autoría como por su formación. A esto se une un mensaje puramente feminista que muestra su propia visión de la realidad, aportando nuevos temas que hasta la fecha no habían sido tocados y que también deben tener su espacio en el COAC, además de contar con un tratamiento diferente.

Con estos ingredientes, 'Las musas' nacen con el objetivo de refrendar lo conseguido por 'We can do... Carnaval' en su segunda participación. Al frente del repertorio volverá a estar Mar Muñoz.