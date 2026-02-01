Chirigota 'Seguimos cayendo mal' en el COAC 2026

El tipo. La tripulación y los pasajeros de un avión que está a punto de estrellarse. Las coplas. Un descenso en picado en un avión puede suponer un ascenso a los cielos del Concurso. La chirigota de Diego Letrán, Quique Parodi y Luis Rossi consigue consolidar las buenas sensaciones de su estreno con un segundo pase, el de la hora de la verdad, en el que no se estrella. Lo hacen aprovechando las virtudes de lo que funcionó en preliminares al meter actualizaciones efectivas. Además, no decaen las letras de estreno. Aprovechan una animada presentación para meter golpecitos como el penalti del guitarra que se cayó de ‘Los Camerún de la Isla’ o que van a besar el suelo, pero no como el Yuyu haciendo de papa. Bien metidos los dos pasodobles. Sobre todo, el primero por cantarle a sus problemas desde que acabaron la carrera, ya que no encuentran trabajo por falta de experiencia o no pueden permitirse alquilar una vivienda, lo que hace que se tengan que marchar de Cádiz. No desentona el toque emocional del segundo a todas las llamadas de nuestras vidas. Un relato que al final plantea el descuido de las relaciones con los padres, por lo que hay que llamarles antes de que “sea su última llamada”. Mantienen el rumbo fijo con dos cuplés más que aceptables. En el primero, usarán a Pedro Sánchez como si fuera el estandarte de la Virgen de la Palma para parar un maremoto porque se salva de todo. Concursero pero efectivo el segundo al apagón, que dejará sin batería a los Stephen Hawking. La actualización del listado de últimas voluntades eleva el popurrí con buenas cargas.

Buena en Cuartos de final COAC 2026

Preliminares

El tipo. Pasajeros y tripulación de un avión que está a punto de estrellarse. Las coplas. Un repertorio de altos vuelos... aunque sigan cayendo mal. La chirigota de Diego Letrán, Luis Rossi y Quique Parodi da un salto importante con una actuación muy redonda que va creciendo poco a poco gracias a la idea, que saben exprimir en el popurrí con su puntito de maldad carnavalera y buenos golpes. Un paso al frente que va tomando forma gracias a las letras. Aunque es la copla que menos efecto tiene, la presentación pone en situación preparando el terreno, ya que descienden por montarse en un avión que compró Vizcaíno. Quizás, la musica de esta pieza hace que los golpes se vayan perdiendo, siendo solo simpaticona. Empiezan a levantarse en los pasodobles, en los que Letrán consigue guardar la esencia de Mario Rodríguez Parra con una música clásica que sabe pellizcar en el momento oportuno. Primera letra de presentación, en la que toman las riendas de su chirigota, por lo que deciden estrellarse con el 3x4. Muy buena la segunda dirigida a la juventud para desmontar los bulos que se publican en las redes sociales sobre el franquismo. Por ello, sentencian con firmeza que pregunten a los muertos en las cunetas “si se vivió mejor con Franco”. Cogen altura con dos buenos cuplés, con dos golpes de gran maldad. Le cae el primero a la peregrinación del Nazareno, aunque el toquetazo se dirige al obispo de Cádiz ya que piden que recojan a los monaguillos porque los está entreteniendo. Toquetazo con ánge a Antonio Martín en el segundo ya que los podcasts se le han ido de las manos. Funciona casi todo en el popurrí, sobre todo con una maliciosa lista de últimas voluntades. No se estrellan... de momento. Si quiere ver la actuación de preliminares pincha aquí.

Buena

La previa

La chirigota de Diego Letrán y Luis Rossi realizará un nuevo cambio de rumbo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. A pesar de entrar en cuartos de final con 'Los cenadores rumanos' en la pasada edición, el resultado final del repertorio no fue del todo satisfactorio, por lo que en la próxima edición contará con cambios sustanciales para participar con 'Seguimos cayendo mal'.

Así, contará con importantes novedades en la autoría. En la música, se cae Mario Rodríguez Parra tras haber estado aportando su soniquete clásico en los últimos tres años. En su lugar, será Diego Letrán quien vuelva a realizar la música. Por su parte, en la letra tampoco estará José Manuel Martínez Sierra el Taka. Su puesto lo ocupará Quique Parodi, que en la pasada edición participó con la chirigota 'Cádiz de la Frontera'.

El origen de este grupo se encuentra en la cantera, en donde Diego Letrán ha estado trabajando mucho en los últimos años y en la que, a pesar de ya estar en adultos con su propia chirigota, sigue colaborando. En 2019, se estrenó en esta categoría con '¡Qué cruz de guía!', realizada por Marcos Nogueroles y José Manuel Martínez Pérez Sema. Al año siguiente, Luis Rossi se incorpora como letrista junto a Marcos Nogueroles, mientras que la música fue de Manuel Sevilla Pecci, para sacar 'Las eventuales'.

Ya en 2022, Rossi y Letrán se hicieron cargo al completo del repertorio de 'Verano azul'. El verdadero salto lo dio en 2023 con la llegada de Mario Rodríguez Parra, entrando en cuartos de final con 'Çembrando coplâ (la comparça er pueblo)', Tanto en 2024 con 'Los del canal sur' como en 2025 con 'Los cenadores rumanos' repitieron en cuartos de final.

Por su parte, esta será la tercera chirigota de Quique Parodi como autor. La primera fue la junior 'Padre coraje' en 2003. En adultos, se estrenó en la pasada edición con la ya citada 'Cádiz de la Frontera'. Sí ha tenido mucho más recorrido en comparsas, en donde ha realizado el repertorio de 'Los que te comen el coco' (2013), 'Hasta aquí hemos llegao' (2014), 'El asesino de comparsistas' (2016), 'Los incondicionales' (cuartofinalista en 2017), 'Los noctámbulos' (2018) y 'Los venditos' (2019).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Los cenadores rumanos' llegó a los cuartos de final, quedando en 17ª posición con 220,14 puntos.

Chirigota, Los cenadores rumanos - Preliminares