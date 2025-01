Chirigota 'Los cenadores rumanos'

Cádiz/el tipo. Músicos callejeros rumanos. las coplas. Rumanos que alegran las cenas de verano en Cádiz. La chirigota de Luis Rossi, el Taka y Mario Rodríguez ofrece un repertorio que va de menos a más. Moviéndose por la fina línea del riesgo que supone presentar un tipo de rumanos, sale airoso en algunas ocasiones, pero en otras no tanto. La presentación no termina de arrancar con las pamplinas sobre los rumanos, que son tantos en Cádiz que tienen su propia oficina de recursos humanos. Mejoran ostensiblemente en los pasodobles, con una música con el sello inconfundible de Mario Rodríguez y un grupo que sigue creciendo en su madurez. En la primera letra, el desarrollo sobre el cliché de los rumanos y todos los que roban se acaba convirtiendo en una excusa para llegar al final con el objetivo de denunciar que quien “roba a los niños en febrero no tiene perdón”. Buena copla a Andalucía para quejarse de que no encuentran la defensa de esta tierra en la Junta y en el Congreso. Irregulares cupletinas, destacando de los seis los dedicados al disparo a Donald Trump y lo que hubiera pasado si hubiera sido Carlos de Inglaterra, y la confusión entre un perro y un bebé en un carrito. La estructura del popurrí permite la sucesión de golpes para darle más brío al pase.

Aceptable

La previa

La chirigota de Diego Letrán, Luis Rossi y Mario Rodríguez ha conseguido asentarse en la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras estrenarse en ella en 2023 con 'Çembrando coplâ (la comparça er pueblo)', en la pasada edición repitió con 'Los del canal sur'. Para este 2025, tendra la dificil empresa de seguir dando pasos al frente en el COAC con 'Los cenadores rumanos'.

Para ello, habrá importantes cambios en la autoría de la agrupación. Se caen Marco Romero de la Cruz y José María Moreno Pepe el Caja tras prestar su colaboración con parte del repertorio. Su sustituto será José Manuel Martínez Sierra el Taka, un autor clásico que se puede amoldar a las formas de este grupo y que regresa al certamen de coplas tras un año de descanso. Su última agrupación fue la chirigota 'Los que se van contigo a la cama', que no consiguió superar el primer corte.

La historia de la chirigota de Diego Letrán se ha ido forjando desde la cantera, en la que Letrán ha trabajado con mucha intensidad en los últimos años. El salto desde juveniles a adultos lo dio en 2019 con '¡Qué cruz de guía!', contando con la autoría de Marcos Nogueroles y José Manuel Martínez Pérez Sema. Ya en 2020, Luis Rossi llegaría a este grupo junto a Manuel Sevilla Pecci para componer junto a Nogueroles 'Las eventuales'. Tras la pandemia, Luis Rossi y Diego Letrán se quedarían a cargo de todo con 'Verano azul'. La entrada de Mario Rodríguez Parra le dio nuevos aires a esta chirigota, lo que se constata al haber entrado en las últimas dos participaciones en cuartos de final.

El hijo de Chatín es uno de los músicos clásicos de chirigotas, teniendo en su haber algunos pasodobles con mucho sabor como los de 'Los viejos verdes', 'Los puros habanos' o 'Los gladiadores de La Caleta', entre otros'. Por su parte, José Manuel Martínez Sierra el Taka tiene una larga trayectoria tanto de componente como de autor. Fue un segundo espada y coautor en varias ocasiones de la chirigota de los Carapapas, entrando en el año 1999 en 'Los hijos del Lama' y participando por última ocasión en 'Los primos de Rivera' (2005). Su estreno en la modalidad como autor en solitario fue en 2005 con 'Los tiraos palante'. Tras colaborar con el coro de La Viña y con las comparsas de Joaquín Quiñones, ya en 2010 se centra en las chirigotas con 'Los famosos'. Su mayor hito fue el pase a las semifinales con 'Este año nos veréis en el altar' (2018).