Comparsa 'La marea'

La comparsa 'La chulita', tras pasar a las semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025, vivirá una auténtica revolución en la edición de 2026 ya que se ha dividido en dos. Una de las dos partes la forma el grupo, que se ha buscado a nuevos autores para presentarse con 'La marea'.

En la letra, sí se mantiene de 'La chulita' el santoñés Eder Rey, quien ya colaboró con algunas letras. Rey es uno de los letristas de la chirigota de Santoña, con la que consiguió el pase a semifinales en 2023 con 'Fariña de mis ojos'. Tambien superó el primer corte en 2019 con 'Los de Cádiz norte, pero norte, norte'. En la pasada edición, fue autor de la chirigota gaditana 'No es lo mismo contarlo que vivirlo', quedándose en preliminares. En la próxima edición, también participará con la chirigota gaditana 'La Viña de mis ojos'. Junto a él, compartirá esta responsabilidad Enrique Lozano, cuya única referencia es la comparsa juvenil 'A los pies de La Caleta', en 2022.

La música correrá a cargo de José Antonio Rodrñiguez Cruzado Tatán (autor de la música de chirigotas como 'Noche en el museo', 'Los del triángulo de las verduras', 'Este año venimos con Esperanza', 'Los de la arritmia al 3x4' o 'Cádiz de la frontera') y Alejandro Villegas Lale, que ha conseguido en las dos últimas ediciones el primer premio en 2024 con 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' y un cuarto premio en 2025 con 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)'. La directora de este grupo será Yolanda Álvarez.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'La chulita' llegó a semifinales, quedando en 10ª posición con 448,18 puntos.

