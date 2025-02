Chirigota 'No es lo mismo contarlo que vivirlo'

Cádiz/el tipo. Carnavaleros y cargadores. las coplas. En una ciudad tan pequeña, las mismas personas participan en todas sus tradiciones. Por eso, es normal que quien cante en Carnaval acabe cargando un paso en Semana Santa. La chirigota del Lacio y Eder Rey deja muchas dudas en su primera actuación con un humor facilón y previsible en cuanto al desarrollo de la idea, lo que hace que esta no tenga fuelle en las coplas. Los golpes no despegan en la presentación, en la que estos cargadores se pegan “una santa semana” en Carnaval, por lo que al final llegan reventados a la otra fiesta, además de mostrar sus propias contradicciones, como que el negro de Vox “la tenga pequeña”. No encandila demasiado la música del pasodoble, que aunque tiene el sello del Lacio, no llega a pellizcar en ningún momento. Sobresale de este pase la primera letra en homenaje a Álex Cortés, una persona que muestra claramente la dicotomía de esta idea tanto debajo del Despojado como con la caja y el bombo, por lo que es el ejemplo de la “esencia pura del gaditano”. El tipo también sirve de excusa en la segunda copla para defender a los cargadores, por lo que reclaman que “no se prostituyan mis tradiciones”. De los cuatro cuplés, solo se salva la maldad del primero a que no pondrían a Joshua de tesorero de su peña, mientras que es olvidable el último a Cristina Pedroche por previsible. Solo alguna maldad carnavelera se salva del popurrí, como cuando dicen que “en Semana Santa para follar me meto a cura”. A su templo...

regular

La previa

José María Barranco el Lacio es el autor más prolífico del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Todos los años, varios grupos disfrutan de sus músicas, con un estilo inconfundible y un soniquete muy gaditano. Pero, de vez en cuando, Barranco también desarrolla su faceta como letrista. Tras un año de descanso en estas funciones, en este 2025 regresa con una chirigota propia que se llamará 'No es lo mismo contarlo que vivirlo'.

Para esta edición, contará con la colaboración en la letra del cántabro Eder Rey Prada, autor de las chirigotas de Santoña 'Los de Cádiz norte, pero norte, norte' (cuartofinalista en 2019) y 'Fariña de mis ojos' (semifinalista en 2023). De esta última agrupación, el Lacio realizó la música, lo que supuso un importante avance para este grupo, lo que se vio en el resultado final.

De esta forma, Barranco se reengancha con un grupo nuevo tras un año de descanso. Tras la pandemia, consiguió el cuarto premio en 2022 con 'Aquí huele a verdín', mientras que al año siguiente se quedó en cuartos con 'La chirigota del Lazio'.

Además de esta chirigota, el Lacio le hará la música a las chirigota 'Pa rebeldía mi poesía, po cógela que es mía', de Moisés Serrano; y 'Que sea lo que Dios quiera', de Antoñito Molina. y la comparsa 'La chulita', con Tamara Beardo como directora y Bea Aragón como letrista.

Sus inicios en adultos fueron con cuartetos como 'La hora del bocadillo' (1998), 'La plaza pinto' (1999) y 'Er supe' (2000). Se estrena como autor de chirigotas en 2001 con 'Los cangrenitas del Carnaval', con el grupo que en primer lugar dirigía Juan Luis Soto el Cascana. Al año siguiente, consiguió el tercer premio con 'Villancicos populares'. Su mayor éxito como autor fue el primer premio en 2014 con 'Los de gris'.