Chirigota 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)'

Cádiz/El tipo. Disléxicos despistados. Las coplas. Un cero a la derecha porque son disléxicos. La chirigota de los Villegas defiende su primer premio de 2024 con una propuesta que, a pesar de ser simpaticona y estar bien defendida por un grupo con muchas tablas, juega más al despiste y al equívoco que a reflejar al propio personaje, por lo que en su popurrí acaba entrando en bucle y siendo repetitiva, a pesar de que cuenta con algunos buenos golpes. Con todo, entran bien en una competición que va a ser apretada. Animada desde la presentación, ya tienen algunas notas de brillantez en la presentación al volverse crítica al decir que los gaditanos tienen dislexia al votar en las elecciones municipales. El sello de Gueli vuelve a estar presente en un pasodoble que atrapa con su pellizquito en el remate. Dos letras de trámite a la espera de la competición verdadera, que será muy dura en cuartos. En la primera, por dar las gracias por el año que vivieron con ‘Los exageraos’, sobre todo por ver a “las caras de ilusión” de unos veteranos que volvieron a ser “los reyes de la fiesta”. Oportuna la segunda copla al celebrar la vuelta del Yuyu al Falla 15 años después. Junto a la vueltas de otros compañeros y los que siguen, hacen que la chirigota siga siendo “la reina de nuestra fiesta”. Aunque presentan los cuplés que van a cantarlos del derecho y del revés, no termina de cumplirse esta idea, aunque no caen en las letras. Con dos chistes en cada uno, Chris Ramos es el protagonista al no meterla ni con su hija en su cuarto ni con su mujer al hacer un intercambio de parejas.

buena

Previa

Lo que a priori partía como un reencuentro nostálgico finalmente fraguó en una chirigota capaz de llevarse el primer premio en el Concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz. Gueli Villegas Mejías y sus hijos Juan Miguel y Alejandro se unieron a buena parte del antiguo grupo de la chirigota del Love, con Cristóbal y Chico Cornejo a la cabeza, para volver a las tablas con 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)'. Desde el primer día, se vio que este grupo iba a competir por todo, algo que se confirmó a lo largo de todas las fases.

Ahora, en 2025, llega el momento más complicado, que es el de la resaca del primer premio. Esto no debe ser un problema para un grupo veteranísimo, pero sí obliga a afrontar el repertorio y el montaje de la chirigota desde un prisma muy diferente. La defensa, en un año muy complicado por los regresos de grandes espadas como el Yuyu, el Canijo, Kike Remolino o Puerto Real, la realizarán con 'Cai, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)'.

Para entender esta chirigota, hay que remontarse al origen de todo, que no es otro que la figura de Enrique Villegas y la enorme saga de los Villegas Mejías, con 12 hijos. Entre ellos, varios como Nandi, Salvi, Juansi o el propio Gueli se adentraron en la fiesta como autores, especialmente en los años 80 y principios de los 90.

De los Villegas Mejías nace la conocida en primer lugar como la chirigota de Puntales, transformada posteriormente en la chirigota del Love. En ella, Gueli fue uno de los puntales en los inicios como autor y componente. Primero, se hizo cargo del bombo en chirigotas como 'Los diablillos salvajes del Caribe' o 'Las momias de güete pa guá los niños'. A partir de 'Los barbacoas' (1989) comenzó a tener un mayor peso en la elaboración de los repertorios, especialmente por la salida de su hermano Nandi. Así, se convierte en uno de los puntales de chirigotas como 'Viva Zapata de jamón' (1990), 'Los príncipes encantados, gracias igualmente' (1991, con un delicioso pasodoble que se sigue cantando)' y 'Los hermanos Strambolini, ¡alehop! ¡qué caía más tonta!' (1992, compartiendo autoría de música con Antonio Martínez Ares, quien en esta ocasión fue el responsable del pasodoble). Hasta su regreso en 2024 con 'Los exageraos', su presencia en la fiesta ha sido mucho más intermitente, participando en la autoría de las chirigotas 'Retrato de familia' (1993) y 'La banda del escocés' (1998), y las comparsas 'Un paseo por el tiempo' (2009) y 'La libertad dormida' (2010).

Juan Miguel y Alejandro Villegas Jiménez representan a la tercera generación de los Villegas, de origen onubense pero establecida fuertemente en Cádiz desde hace décadas. Con caras tan reconocibles como Cristóbal, Chico, Lala, Daniel de Ávila, Pachichi o Julio Álvarez, entre otros, siempre es un gustazo ver que grupos tan veteranos y con muchos carnavales a sus espaldas siguen siendo relevantes en la fiesta.