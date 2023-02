Comparsa 'Los peliculeros'

Tipo. Actores gaditanos. Las coplas. Una película sincera, colorida, independiente, musical y guerrillera. La comparsa de Jonatan Pérez mantiene su evolución con un repertorio en el que sabe aprovechar todas las referencias cinematográficas para pegarlas a Cádiz con un resultado algo imperfecto por ser menos contundente al vivir demasiado de la metáfora alrededor del séptimo arte, aunque no va a jugar un papel secundario en la modalidad. Con una banda sonora que le da mayor vida, esta idea abstracta se define correctamente en la presentación. Sí resalta la música de los pasodobles, que sabe conjugar la elegancia en el trío con la garra en su final. El hecho de que no arrastren los puntos de preliminares se nota en las letras. En la primera, por ser de presentación, vuelven a mezclar los términos cinematográficos con el propio Carnaval, con una comparsa que se crea entre el reparto de papeles y horas de rodaje y plató. La segunda copla no convence demasiado en cuanto a su planteamiento, con muchas vueltas sobre las cosas por las que la gente muere para rematarlo diciendo que esperan que nadie les diga que “ahí va otro idiota muerto en vida”. La comedia sí aparece en los cuplés, por encima del nivel . En el primero, su hermano tiene cada día la personalidad de un autor, siendo el Carapapa los fines de semana, por lo que no sale. En el segundo, le mandan una bomba a Kichi, pero es rellena de chocolate. El popurrí sabe desenvolverse mejor cuando entra en la crítica que por otros caminos.

La previa

La comparsa de Jonatan Pérez Ginel ya se ha convertido en uno de los grupos que, por merecimiento, empieza a aspirar a todo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. El manido relevo generacional que no llega se rompe en este caso. Tras conseguir el 2020 pasar por primera vez a la gran final con 'Los aislados', en la pasada edición refrendó este nivel de calidad con 'Los originales', a pesar de que no logró superar este último corte.

Para este 2023, esta comparsa prepara un nuevo asalto a la última noche del COAC con 'Los peliculeros'. Esta agrupación mantiene prácticamente casi todo el grupo de estos dos años, evocando mucho más a sus orígenes en adultos en el año 2008 con 'La escuela del Carnaval' que a su etapa intermedia que se cerró en 2016 con 'El malo del cuento'. En estos años de ausencia, Jonatan Pérez fue componente de las comparsa 'Los equilibristas', 'Los prisioneros' y 'Los luceros', dirigidas por Ángel Subiela y con autoría de Miguel Ángel García Argüez Chapa, Manuel Sánchez Alba el Noly y José Manuel Aranda.

La frescura, la juventud, el grupo por encima de las individualidades, la alegría, el compromiso y el sello gaditano prevalecen en una comparsa que ya forma parte del grupo de favoritas.