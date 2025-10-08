Comparsa 'Los locos'

La Comparsa de la Cantera recuperó su estatus en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz al conseguir el tercer premio con 'Los del otro barrio', un grupo que desde el primer pase se vio que iba a estar en el grupo de cabeza. De esta manera, se quitó el sinsabor del año anterior con 'Y seguimos cantando', que no llegó a la Gran Final. Para la próxima edición, volverá a estar en el pelotón de candidatas con 'Los locos'.

Con todo, esta agrupación, de la mano de Antonio Jesús Pérez Fuentes el Piru y Sergio Guillén Bancalero el Tomate, mantiene una trayectoria meteórica desde que diera el salto a adultos en 2019 con 'Los niños sin nombre', alcanzando las semifinales. Anteriormente, ya este conjunto despuntó en juveniles de la mano de Roberto Fabio Gómez Durán y Juan Pérez Casado el Blanco con comparsas como 'Las batallitas del rey Sebastián' (primer premio en 2017) y '¡De aquí nos despedimos!' (primer premio en 2018).

Así, por merecimiento propio ya se ha situado en los puestos de cabeza de una modalidad muy competida, pero aún está a la expectativa de dar el salto definitivo de conseguir el primer premio, el único que le falta. En 2020, antes de la pandemia, también entró en semifinales con 'La ciudad de Dios'.

Tras el parón obligado por el COVID, comenzaron a llegar los premios, estando el listón en el segundo conseguido en 2022 con 'Después de Cádiz, ni hablar'. Al año siguiente, conquistó el cuarto premio con 'El embrujo de Cádiz', cerrándose el círculo en 2025 con el ya citado tercer premio de 'Los del otro barrio'.

En la presente edición, Sergio Guillén Bancalero el Tomate también hará parte del repertorio de la chirigota 'Los hombres de Paco', siendo esta su segunda colaboración con la Chirigota de los Pibes tras ya participar con parte de las coplas de 'Una chirigota con shoniket3'.

Con estos mimbres, la Comparsa de la Cantera es el fiel reflejo del relevo generacional en la fiesta, sobre todo en la modalidad de comparsas, en donde sí es mucho más notorio.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los del otro barrio' consiguió el tercer premio con 758,83 puntos.

Comparsa, Los del otro barrio - Preliminares