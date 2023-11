Comparsa 'Y seguimos cantando'

Una de las ideas más repetidas alrededor del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla es la necesidad que tiene la fiesta de un relevo generacional que garantice la calidad y su supervivencia a medio plazo. Aunque el COAC se encuentra en una etapa de transición entre las viejas glorias y las nuevas plumas, poco a poco ya se van asentando una serie de grupos, sobre todo en la modalidad de comparsas, que van a permitir que el Carnaval de Cádiz se mantenga con vida.

Una de ellas es la conocida como la Comparsa de la Cantera, aunque ya de cantera tiene poco a tenor de los resultados en sus dos últimos años, en los que consiguió el segundo premio en 2022 con 'Después de Cádiz, ni hablar' y el cuarto premio en 2023 con 'El embrujo de Cádiz'.

De esta forma, el tándem que conforman Antonio Jesús Pérez Fuentes 'el Piru' y Sergio Guillén Bancalero 'el Tomate' está ya más que consolidado desde que unieran sus fuerzas en el año 2019 con 'Los niños sin nombre', que fuera semifinalista. Al año siguiente, también repitió en la tercera fase con 'La ciudad de Dios'.

Piru se inició como autor de comparsas en 2014 con 'Un musical en crisis', consiguiendo dar el salto a la fase de cuartos de final en 2016 con '¡Cazafantasmas!', escalafón en la que repetiría al año siguiente con 'Los de la charca'. También se ha prodigado con chirigotas como 'Gora ke hay (Partido Independentista de Kai)', 'Dónde meto el elefante en el piso de estudiantes' y 'Los jefes de Cádiz'. Además, ha sido componente varios años de la chirigota del Canijo.

Por su parte, el Tomate tiene una trayectoria más extensa y prolífica, tanto de autor como de componente. Surgido de la cantera en las dos facetas, se introduce en la comparsa como coautor de 'Los superhéroes' (2012) junto a Jonathan Pérez Ginel, con quien también hizo 'Los embaucadores' (2013), 'Los chicos del tejado' (2014) y 'El malo del cuento' (2016). Posteriormente, en 2018 haría 'Juan sin miedo' para la comparsa de El Puerto. En chirigotas, entre otras, se hizo cargo de un grupo de Trebujena para el que hizo los repertorios de 'Los araos olímpicos' (2012), 'Los paletas' (2013) y 'Aquí estoy mejón que afuera' (2014). En los últimos años ha hecho la música para la chirigota de Antoñito y Fermín, entrando en la final con 'No aguantamos más... vamos de impacientes' y 'To me pasa a mí: los desgraciaítos'.

En esta ecuación, también es muy importante el grupo, que en gran parte permanece unido desde sus años en la cantera. Ya en juveniles apuntó unas buenas maneras que se han confirmado en adultos con dos comparsas como 'Las batallitas del rey Sebastián' (primer premio en 2017) y '¡De aquí nos despedimos!'. En ambas, gran parte del repertorio lo montaron Roberto Fabio Gómez y Juan Pérez Casado, actuales coautores de la chirigota del Sheriff, contando con la colaboración musical de autores como Raúl Cabrera o David Márquez Mateos.