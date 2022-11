Chirigota 'To me pasa a mí: los desgraciaítos'

La última de las agrupaciones en inscribirse para el COAC 2023 fue la chirigota puertorrealeña de Fermín y Antoñito, que consiguió en 2020 el segundo premio con 'No aguantamos más... vamos de impacientes'. Tras no poder participar en la pasada primavera, en este 2023 vuelve con 'To me pasa a mí: los desgraciaítos'.

El nombre esconde poco de una idea que ya ha empezado a poner en práctica desde la inscripción. Un otro Carnaval fuera de las tablas en el que esta agrupación sabe manejarse, tal y como demostró con el movimiento en redes sociales que generó con 'Los impacientes' antes de cada actuación.

En esta ocasión, en la que tendrá la difícil misión del peso que supondrá la comparación con su última chirigota. Para ello, se suma Carlos Bastón como coautor de letra, en la que se mantienen Fermín Coto y Antonio Jesús Domínguez, con música de Sergio Guillén el Tomate.

Tras estrenarse en el COAC con 'Los chicos yo-yo', su segunda etapa ha sido mucho más productiva con 'Si yo dijera lo que pienso' y 'No aguantamos más... vamos de impacientes'.