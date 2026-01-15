Tres de las cinco empresas que aspiran a gestionar la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026 renunciaron el año anterior

El proceso para que la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026 abra sus puertas ya está en marcha. Y es que este espacio de ocio, que se ha consolidado con los años en uno de los espacios imprescindibles de la fiesta en la calle para los más, y los menos, carnavaleros, ya ha cerrado su procedimiento de licitación al que se han presentado cinco empresas, eso sí, tres de ellas son firmas que ya aspiraron a llevar la infraestructura el pasado año, pero que, por uno u otro motivo, acabaron renunciando.

Es el caso de la firma que ha presentado la mejor propuesta económica de este año, Antonio Veiga Jiménez, que supera ampliamente el presupuesto mínimo de salida fijado por el Ayuntamiento de Cádiz, 127.600 euros, con una oferta de 455.875 euros.

Esta cifra es incluso superior a la que esta misma firma puso sobre la mesa el año pasado para conseguir la autorización demanial para la ocupación de los terrenos del Parque de Ondalla necesaria para instalar la Carpa de Carnaval que, finalmente, no realizó esta empresa. Así, en 2025 también quedó como mejor oferta clasificada con 405.613 euros para una adjudicación que no consiguió al no enviar a la Mesa de Contratación la documentación justificativa especificada en la cláusula 12º del pliego de condiciones.

Las ofertas del resto de empresas licitadoras

La segunda empresa clasificada en el proceso de este año, Producciones de Grandes Eventos S. L. con una propuesta económica de 321.872 euros, es otra de las licitadoras del año pasado que acabó retirándose del concurso público.

La empresa extremeña, que sí ganó la concesión de la carpa del Carnaval de Cádiz en 2024, quedó en 2025 como la cuarta clasificada con una oferta también menor que la presentada este año, 273.966 euros. Con todo, y al igual que la tercera firma del listado del pasado año, Francisco Toro Funes S. L., desistió del procedimiento que acabó ganando por 211.814 euros Global Transaction España S.L.

La adjudicataria del año pasado también aspira a conseguir la Carpa este 2026 con una propuesta económica de 231.777 euros, colocándose como la tercera clasificada. Pero también la firma granadina de Paco Toro que quedó en tercer puesto en 2025 (con 332.867 euros de oferta) y que acabó desistiendo en el Registro Electrónico General, también se ha presentado este año con 159.889 euros que la colocan en la quinta y última posición para optar a llevar la Carpa.

Postigo Restauración S.L., la cuarta clasificada, con una oferta de 220.501 euros, no se presentó al concurso público de la Carpa en 2025, pero sí al de regentar la barra del Falla durante el Concurso. La empresa sevillana ganó la concesión, pero no se ha vuelto a presentar en este 2026.