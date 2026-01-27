Los embalses gaditanos acumulan ya agua para casi dos años

Tras las jornadas lluviosas de este mes de enero, y aún pendientes de la descarga de un frente que –advierte AEMET– puede tener el carácter de histórico, los embalses de la provincia han superado los 1.000 hectómetros cúbicos de agua acumulada. Así, según el registro del Sistema Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía, la reserva total en Cádiz llegaba al 62,2% de su capacidad, lo que se traduce en 1.115 de los 1.791,5 hectómetros cúbicos del total de almacenamiento.

En lo que se refiere únicamente a la red perteneciente a la cuenca Guadalete-Barbate, los pantanos arrojaban esta pasada semana –según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– un total de 851 hm3 de sus 1.651 hm3 de capacidad, es decir, que el sistema se coloca a más de la mitad de su total, con un 51% de acumulado, sumando 37 hm3 a los números de mediados de este mes.

Estos porcentajes, sin embargo, son los que llegan a alcanzarse en los picos de los ciclos húmedos de la provincia. En el caso gaditano, la última vez que la red de embalses del Guadalete-Barbate vio superar la mitad de su capacidad fue en el año hidrológico de 2014-2015. En esa fecha, según los datos recopilados por la Junta de Andalucía, el conjunto de ambas cuencas contaba con unas reservas de 1.060,23 hm3, estando al 64,19% de su capacidad, con una disminución de 152,85 hm3 respecto a su inicio.

Así, con el acumulado a día de hoy, la provincia tendría prácticamente asegurado el suministro para los próximos dos años. Dentro del sistema Guadalete-Barbate, que abastece a la mayor parte del territorio, el primero presenta una demanda anual de 346,9 hm3 (115 para necesidades urbanas; 211,9, para el campo; 12 para energía y 7,8, para cuestiones recreativas); en lo que respecta al ámbito de influencia del Barbate, este tiene una demanda de 78,8 hm3 al año (2,1 para ámbito urbano; 75,8, para el agrario y 0,7, para el recreativo).

ALTAS PLUVIOMETRÍAS

Por embalses, arrojan los datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el de Arcos es el que presenta un mayor porcentaje, colocándose al 95,6% de su capacidad; le sigue el pantano de Los Hurones, que llena el 92 por ciento de su total tras haber desembalsado, y que registra una de las pluviometrías acumuladas más altas en lo que llevamos de año hidrológico, con 473,7 mm.

El embalse de Almodóvar, por su parte, se encuentra al 100% de su capacidad, también con un registro pluviométrico elevado (467 mm).

Las presas de Bornos, Celemín y Barbate presentan, asimismo, altos porcentajes, estando, respectivamente, al 78,5 %, al 83 % y al 71,9 % de su llenado completo. Destaca la marca del pantano de Guadalcacín, que ha superado la mitad de su porcentaje (51,7%), colocándose en 417,92 hectómetros cúbicos, según los datos de SAIR Hidrosur. Por su parte, el embalse de Zahara llega al 30% de su nivel, llenando 66,8 hm3 de sus 222,7 hectómetros cúbicos de capacidad.

Fuera del sistema, los embalses de Charco Redondo y Guadarranque se sitúan al 85 y al 91 por ciento, respectivamente, sobresaliendo el primero por la gran cantidad de lluvia acumulada desde el pasado mes de octubre (528,3 mm).

Hay que recordar que la Sierra gaditana ha sido una de las zonas que más ha acusado el impacto de las últimas borrascas. De hecho, la estación meteorológica de Grazalema ha superado en lo que llevamos de mes el doble del total de lluvia que recogía en enero de 2025, registrando a fecha de hoy 628 litros/m2. Para que nos hagamos una idea de la proporcionalidad, la media histórica en el primer mes del año se coloca en Grazalema en 276 mm; mientras que el récord del registro lo protagonizó enero de 2001, que acumuló 793 mm.