Lluvias en la Sierra: Cierre por riesgo de derrumbe en la carretera de Benamahoma

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha procedido esta tarde al cierre de la carretera que discurre entre Benamahoma y Grazalema. En concreto, la Junta -titular de vía que llega hasta El Bosque-, ha cortado el acceso en el kilómetro 42 de la A-372, por riesgo de derrumbe de la bóveda de uno de los pasos de agua, ante el peligro de rotura. Desde la administración, se ruega a los usuarios la máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios en la zona.

Por otro lado, y también en el entorno de la Sierra, el popular sendero del Majaceite, entre las localidades de El Bosque y Benamahoma, ha cerrado esta tarde temporalmente el paso a causa de las fuertes precipitaciones acumuladas en los últimos días, señalaba en sus redes sociales el Parque Natural Sierra de Grazalema. Según informa el parque, las lluvias han causado distintos desperfectos a lo largo del tramo, tales como daños en el firme, caídas de ramas y desprendimientos.

Así, y en previsión de la llegada de un nuevo frente de manera inminente, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se procede también al cierre temporal del sendero para garantizar la seguridad de los usuarios.

MÁS DEL DOBLE DE LLUVIA QUE EN ENERO DE 2025

La Sierra gaditana ha sido una de las zonas que más ha acusado el impacto de las últimas borrascas. De hecho, la estación meteorológica de Grazalema, acostumbrada a recoger grandes acumulados, ha superado en lo que llevamos de mes el doble del total que recogía en enero de 2025, registrando a fecha de hoy 628 litros/m2. Para que nos hagamos una idea de la proporcionalidad, la media histórica en el primer mes del año se coloca en Grazalema en 276 mm; mientras que el récord del registro lo protagonizó enero de 2001, que acumuló 793 mm.

Tras el paso de 'Ingrid', la provincia de Cádiz también sufrirá los afectos de la nueva borrasca que se aproxima, de nombre 'Joseph', que traerá un carrusel de frentes con sus lluvias asociadas. AEMET ha previsto que toda la semana final de enero y los primeros días de febrero serán muy inestables en Cádiz, con episodios de precipitaciones de origen atlántico generalizadas y constantes durante todos los días. A la larga, podría derivar en efectos negativos sobre unos suelos que están cargados de humedad y saturados en muchos puntos.