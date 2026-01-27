El Ayuntamiento de El Puerto activa el Plan Territorial de Emergencias en fase de Preemergencia ante el aviso naranja por fenómenos costeros

Con motivo del aviso naranja por fenómenos costeros emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se ha activado en El Puerto el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de ámbito local a partir de las 06:00 horas de este miércoles 28 de enero, en fase de Preemergencia y situación operativa 0.

El alcalde de la ciudad y director del Plan, Germán Beardo, ha ordenado esta activación como medida preventiva ante el aviso de nivel naranja decretado por AEMET, que estará vigente entre las 06:00 y las 21:00 horas. El episodio meteorológico prevé vientos del oeste o suroeste de entre 61 y 74 km/h (fuerza 8) y mar combinada de 5 a 6 metros.

Ante estas condiciones adversas, Protección Civil recomienda extremar las medidas de autoprotección y seguridad, especialmente en las zonas costeras. Se aconseja a la ciudadanía mantenerse alejada de la playa, del frente litoral y de áreas bajas susceptibles de verse afectadas por el fuerte oleaje y las mareas elevadas, así como evitar estacionar vehículos en zonas próximas a la costa que puedan verse alcanzadas por el mar. En este tipo de episodios, el estado del mar puede adquirir condiciones extraordinarias y resultar especialmente peligroso para las personas que se encuentren en sus proximidades.

Se pide a la población extremar la precaución, evitar desplazamientos y actividades al aire libre durante la franja horaria afectada y seguir en todo momento las indicaciones oficiales a través de los canales municipales de información.