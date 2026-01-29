Estas son las agrupaciones que pasan a los cuartos de final del COAC 2026
El jurado oficial del concurso del Carnaval de Cádiz emite su primer veredicto de este año
Estos son los puntos de las que no pasan
Orden de actuación de los cuartos de final
El jurado oficial del COAC 2026 ha emitido este miércoles su primera veredicto. Ya se conoce qué agrupaciones seguirán compitiendo en el certament pasando a los cuartos de final, que comenzarán este viernes 30 con su primera función. Los jueces han decidido que 54 grupos sigan compitiendo: cuatro cuartetos, diez coros, veinte comparsas y veinte chirigotas.
Estas son las 54 agrupaciones que pasan a cuartos de final
Coros
- El sindicato
- Dame Veneno
- La ciudad perfecta
- ADN
- El reino de los cielos
- La carnicería
- Las mil maravillas
- La esencia
- ¡Qué pechá de paja!
- Los mentirosos
Comparsas
- La palabra de Cädiz
- El desguace
- El manicomio
- La camorra
- La marea
- Las muñecas
- El hombre de hojalata
- El patriota
- Los humanos
- Los locos
- OBDC. Me quedo contigo
- Las jorobadas
- Los hijos de Cádiz
- El joventcito Frankistein
- Los pájaros carpinteros
- DSSA3
- La carne-vale
- Los invisibles
- La biblioteca
- La condená
Chirigotas
- Los hombres de Paco
- Los semicuraos
- Los camerún de la isla
- Nos hemos venío arriba
- Seguimos cayendo mal
- Los Robins
- Una chirigota en teoría
- Los cadisapiens (la involución)
- Los antiguos
- La purga: los que no pasan
- Los niños con nombre
- Los Compay
- Piensa mal y acertarás: los desconfiaos
- Los muerting planner: una chirigota pa to...
- Los Amish del mono, fuimos a por piononos..
- Los que van a coger papas
- Los camper del sur
- Los quince en las algas
- Los que la tienen de mármol
- SSSHHHHH!!
Cuartetos
- El despertar de la fuerza, abre el ojete
- Crónica de una muerte más que anunciada
- Los Latin King de la calle Pasquín
- ¡Que no vengan!
También te puede interesar