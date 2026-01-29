Estas son las agrupaciones que pasan a los cuartos de final del COAC 2026

El jurado oficial del COAC 2026 ha emitido este miércoles su primera veredicto. Ya se conoce qué agrupaciones seguirán compitiendo en el certament pasando a los cuartos de final, que comenzarán este viernes 30 con su primera función. Los jueces han decidido que 54 grupos sigan compitiendo: cuatro cuartetos, diez coros, veinte comparsas y veinte chirigotas.

Estas son las 54 agrupaciones que pasan a cuartos de final

Coros

El sindicato

Dame Veneno

La ciudad perfecta

ADN

El reino de los cielos

La carnicería

Las mil maravillas

La esencia

¡Qué pechá de paja!

Los mentirosos

Comparsas

La palabra de Cädiz

El desguace

El manicomio

La camorra

La marea

Las muñecas

El hombre de hojalata

El patriota

Los humanos

Los locos

OBDC. Me quedo contigo

Las jorobadas

Los hijos de Cádiz

El joventcito Frankistein

Los pájaros carpinteros

DSSA3

La carne-vale

Los invisibles

La biblioteca

La condená

Chirigotas

Los hombres de Paco

Los semicuraos

Los camerún de la isla

Nos hemos venío arriba

Seguimos cayendo mal

Los Robins

Una chirigota en teoría

Los cadisapiens (la involución)

Los antiguos

La purga: los que no pasan

Los niños con nombre

Los Compay

Piensa mal y acertarás: los desconfiaos

Los muerting planner: una chirigota pa to...

Los Amish del mono, fuimos a por piononos..

Los que van a coger papas

Los camper del sur

Los quince en las algas

Los que la tienen de mármol

SSSHHHHH!!

Cuartetos