Coro 'El sindicato'

El coro de Julio Pardo Carrillo y Antonio Rivas recupera para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 a Antonio Pedro Serrano el Canijo como coautor de la letra para la confección del repertorio de 'El sindicato'. De esta forma, regresa a este grupo tras ya haber colaborado anteriormente en los repertorios de 'El batallitas' (tercer premio en 2019) y 'Tócame' (segundo premio en 2020).

La vuelta del Canijo, que también realizará la letra de la chirigota 'Los pájaros carpinteros', supondrá un importante aliciente para un coro que en la pasada edición se llevó el cuarto premio con 'El lado oscuro', un tipo que se alejó mucho de la senda habitual de este grupo y al que le costó conectar tanto en desarrollo como en letras.

Este será el tercer coro en el que Julio Pardo Carrillo tendrá los galones absolutos al frente de la agrupación tras el fallecimiento de su padre, Julio Pardo Merelo, en pleno Concurso del Falla de 2023, en el que consiguió el primer premio con 'Los Martínez'. En 2024, obtuvo el segundo premio con 'Los luciérnagas', mientras que en la pasada edición conquistó el ya citado cuarto premio con 'El lado oscuro.

Como tal, el coro de Julio Pardo se formó en el año 1978 con 'Los aspirinos'. En su historial cuenta con 16 primeros premios: 'La Tía Norica' (1983), 'Guacamayos y lechuguinos' (1984), 'Vamos a la ópera' (1991), 'La Tienda la Cabra' (1993), 'El coro' (1994), 'El pregón' (1995), 'Buque escuela' (1996), 'La gaditana' (2001), 'Cumpleaños feliz' (2003), 'Por los bloques' (2005), 'El mejor coro del mundo' (2007), 'El coro de la Catedral' (2008), 'Cuando yo me pele' (2009), 'Los cabrones' (2013), 'La trattoria' (2015) y 'Los Martínez' (2023).

Por su parte, Antonio Rivas se inició en la modalidad de coros como autor de letra del coro de Adela del Moral, conocido popularmente como el de Las Niñas. Lo hizo en 1985 con 'Plaza Mina'. Obtuvo dos primeros premios con 'La viudita naviera' (1986) y 'Watussi' (1987). Ya en 1992, se marcha al coro de Julio Pardo con 'Guanahaní'. Este matrimonio carnavalero se mantuvo hasta 2018 con 'Don Taratachín'. Posteriormente, volvió a incorporarse a este grupo en 2023 con 'Los Martínez'.

En la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, el coro 'El lado oscuro' se llevó el cuarto premio con 740,97 puntos.

