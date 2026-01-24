Comparsa 'Los pájaros carpinteros' en el COAC 2026

EL TIPO. Carpinteros de ribera. LAS COPLAS. Pájaros por ser unos golfos y carpinteros de ribera de profesión. Cambio de tercio en las formas de la comparsa de Nene Cheza con la llegada del Canijo a la autoría de letra, con una pluma muy reconocible. Sin embargo, una idea que puede tener muchas salidas en su recorrido, al final se acaba convirtiendo en su popurrí en otro tipo metacarnavalero, haciendo un repaso a la fiesta entre el manejo de la barca a la deriva del Concurso, los egos o un homenaje a Chatín. Relucen la alegría y las buenas maneras de la presentación, en la que el tipo sí tiene mucho más cuerpo al fabricar una barca para un hombre que se llama Paco –Alba de apellido– y que es de Conil. Muy reconocible la música del pasodoble de Nene Cheza, amoldándose a sus actuales formas en la melodía y cogiendo potencia en su remate, aunque algo largo. Buena letra de presentación, en la que le piden al carpintero que le haga todos los instrumentos para su comparsa, rematando con su corazón, que es “como el teatro que quiero”. Más efectista la segunda al accidente de Adamuz y la solidaridad de los andaluces. No están malotes los dos cuplés a la sentencia de que el tiempo pone las cosas en su sitio en comparación con la vejez y a la chirigota de Tenerife, por lo que piden a los canarios que si vuelven a mandar otra que “su retraso no tenga más de una hora”. ¡Más madera!

Buena

La comparsa de Nene Cheza abre una nueva etapa en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 tras no conseguir el pase a las semifinales con '¡Payaso!' en la pasada edición. Lo hará con un cambio importante en la autoría de la letra de 'Los pájaros carpinteros'. Esta responsabilidad la asumirá Antonio Pedro Serrano el Canijo, quien sustituye en esta labor a José Luis Zampaña, quien se une a la comparsa portuense de su hermano Miguel, que participará con 'Salud, gaditanismo y libertad'.

Este cambio de ciclo supondrá la apertura de la tercera etapa de Nene Cheza con una comparsa propia. Sus orígenes proceden como componente y coautor de la comparsa de Joaquín Quiñones, con la que colaboró aportando músicas para las presentaciones y los popurrís. De hecho, oficialmente figura como coautor de la música de las comparsa 'La cárcel vieja' (2004), 'La Atlántida...?' (2005), 'La caldera' (2006) y 'La playa de los secretos' (2007).

Esta etapa la compaginó con la colaboración con la música de tres comparsas de la provincia de Cádiz: 'La gloriosa' (2005), 'Muralla real' (2006) y 'Los perdedores' (2007). Fue ya en 2008 cuando contó por primera vez con un grupo propio, contando con la letra de Miguel Ángel García Argüez el Chapa. Este periodo fue el más fructífero, abriéndose con 'El último escuadrón', semifinalista en aquella edición. Con la espina clavada de 'Los gallitos' (2014), que entraba en gran parte de las quinielas para estar en la Gran Final, también consiguió llegar a la tercera fase del COAC con 'Los ruinas' (2009), 'Si no existiera el dinero' (2010), 'Las cigarras' (2013) y 'Los borregos' (2015).

Tras esta ruptura, en 2016 presentó 'Los arqueros' en solitario, quedándose en cuartos de final. Al año siguiente, abrió su segunda etapa estable al unirse José Luis Zampaña como autor de letra, consiguiendo el pase a semifinales con 'Los depredadores'. A esta fase también consiguieron entrar con 'Los veleros, una comparsa de toda la vida' (2022), 'Los colaores, una comparsa de toda la vida' (2023) y 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida' (2024).

Por su parte, Antonio Pedro Serrano el Canijo abandona en este 2026 la modalidad de chirigotas tras no conseguir entrar en semifinales con 'Los muchachos del congelao', aunque sí estará en el Falla con esta comparsa y con el coro 'El sindicato', junto a Antonio Rivas y Julio Pardo. Esta no será la primera experiencia del Canijo en comparsas, ya que ha colaborado con varias en su larga trayectoria carnavalera.

Su primera experiencia fue con la comparsa de los Majaras de El Puerto en el año 2008 con 'Mi Cai chiquito', a la que siguió 'Perdimos el norte'. En 2010, colaboró con Juan Fernández para sacar 'La mujer luchadora'. Por su parte, en 2011, formó parte de la cooperativa que realizó la comparsa sanluqueña 'Nunca jamás', además de ser coletrista de 'La prometida'. Tras la pandemia, el Canijo ha sido coautor de la comparsas de Tamara Beardo 'La tía de la tiza' y 'La chirigotera'.

En cuanto al grupo, mantiene la base sólida de los últimos años, aunque contará con las incorporaciones de David Barragán, excomponente de la comparsa de Germán García Rendón; y Pablo Huerta, procedente de 'Los muchachos del congelao'.

En 2025

La comparsa de Nene Cheza no consiguió superar los cuartos de final en la pasada edición del COAC. Quedó en 11ª posición con 218,88 puntos.

